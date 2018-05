Nuova pista ciclabile per collegare il centro al palazzetto

Ilaria Alpi/ La Nuova pista sull'omicidio della giornalista e di Miran Hrovatin (Chi l'ha visto?) : Ilaria Alpi, a "Chi l'ha visto?" la nuova pista sull'omicidio della giornalista e del cameraman Miran Hrovatin. Emergono nuovi documenti e intercettazioni di alcuni cittadini somali(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 12:49:00 GMT)

Omicidio Vassallo - la Nuova pista porta al carabiniere infedele arrestato : L'ordinanza di custodia cautelare eseguita nei giorni scorsi nei confronti di una cinquantina di indagati al centro di una inchiesta su un traffico internazionale di stupefacenti sarà trasmessa dagli ...

MotoGP - sanzioni più dure in pista! La Nuova linea imposta da Ezpeleta. L’esito dell’incontro ad Austin - Valentino Rossi sorride : Da questo momenti ci saranno sanzioni più dure in pista. Questo è l’esito dell’incontro della Commissione di sicurezza che si è svolto ieri ad Austin dove nel weekend si disputa il GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Erano presenti 19 piloti sui 24 che solitamente vediamo in griglia, gli unici assenti erano Jorge Lorenzo, Scott Redding, Hafizh Syahrin, Franco Morbidelli e Tito Rabat. Carmelo Ezpeleta, CEO di ...

Ferrari 488 Pista - Su strada in esclusiva con la Nuova Rossa - VIDEO : Ebbene sì, in superanteprima abbiamo già guidato la Ferrari 488 Pista. E, a dispetto del nome, lo abbiamo fatto sulle strade attorno a Maranello. Perché in quella denominazione, Pista, bisogna leggere le origini di questauto, non il suo destino. Ha fatto tesoro dellesperienza nelle corse per rendere ancora più ampio il suo raggio dazione su strada. Senza fiato. 50 cavalli in più, 90 chili in meno e uninesauribile voglia di dimostrare tutto ciò ...

Il ritorno in pista di Rosberg : testerà la Nuova Formula E : Nico Rosberg torna in pista, anche se solo in Formula E. A un anno e mezzo dalla vittoria del Mondiale 2016 e dal ritiro in Formula 1, il tedesco ha annunciato che sarà in pista a Berlino per l'E-Prix ...

Bmw M5 : in pista con la Nuova super berlina di Zanardi : ROMA - Dal 2006 ad oggi la Bmw Driving Experience ha coinvolto oltre 50 mila persone, con i suoi corsi di guida sicura e sportiva tenuti dagli istruttori della scuola GuidarePilotare dell'ex pilota di ...

Sestri Levante - ecco il parco urbano Nelson Mandela. Nuova pista d'atletica e Bike Park : Tanto spazio anche per lo sport: l'apertura della pista di atletica sarà l'occasione per l'organizzazione, da parte di Atletica Entella Running, di una serie di gare per gli esordienti di categoria C,...

Felipe Melo perde Nuovamente la testa : ecco la reazione del centrocampista [VIDEO] : Felipe Melo fa sempre molto discutere e non solo per le prodezze sul campo. Il centrocampista ex Inter e Juventus è stato protagonista dell’ennesima rissa, il centrocampista del Palmeiras si agita troppo durante il match contro il Corinthians, valido per i playoff del campionato Paulista, espulsione, poi si scatena la rissa. ecco il video dell’ennesimo momento di nervosismo che riguarda Felipe Melo. L'articolo Felipe Melo perde ...

Valentino Rossi guida la Nuova Ferrari 488 Pista. Quando il Dottore era vicino alla Formula Uno con la Rossa : cosa sarebbe cambiato? : Valentino Rossi ha guidato la nuova Ferrari 488 Pista. Il Dottore è stato il driver d’eccezione della Scuderia di Maranello e ha testato la nuova vettura sul circuito di Fiorano. Reduce dall’ottimo terzo posto ottenuto nel GP del Qatar, il nove volte Campione del Mondo ha accolto l’invito della Rossa e ha fatto scatenare i 720 cavalli nel nuovo V8 biturbo. La nuova creatura è davvero bellissima, un bolide che affascina tutti ...

Morte di Borsellino - chiusa la Nuova inchiesta per depistaggio : A poco più di due anni dall'archiviazione, si riapre il sipario sul clamoroso depistaggio dell'indagine sull'attentato al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta. La Procura di ...

Morte di Borsellino - chiusa la Nuova inchiesta per depistaggio : A poco più di due anni dall'archiviazione, si riapre il sipario sul clamoroso depistaggio dell'indagine sull'attentato al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta. La Procura di ...

Napoli. San Paolo : Nuova pista d’atletica e illuminazione : La Giunta comunale di Napoli presieduta dal Sindaco Luigi de Magistris ha approvato due deliberazioni riguardanti lo Stadio San Paolo entrambe

Ganna e i miracoli all'italiana. La Nuova vita del ciclismo su pista : L'unico velodromo coperto , a Montichiari, fa acqua dal tetto. Ma i ct Villa e Salvoldi hanno pescato i talenti dalla strada L'Italbici su pista ha un nuovo fenomeno. Filippo Ganna, 21 anni, nell'...

Russiagate - Nuova pista Kushner viene declassato : Robert Mueller di fatto adesso ha acceso i fari sugli affari di Trump in Russia prima della sua discesa in politica per le presidenziali. Di fatto il procuratore avrebbe chiesto alcuni chiarimenti ...