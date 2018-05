“Non mangiatela!” Lattuga killer | primo morto Dopo 120 casi di infezione | arriva la

caffeinamagazine

(Di venerdì 4 maggio 2018)gli oltre 120segnalati in nelle ultime settimane,purtroppo la prima morte in a causa di un’alimentare provocata dal batterio Escherichia coli, rilevato nella. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno segnalato 121ditra persone di età compresa fra 1 e 88 anni, riporta il ‘New Scientist’. L’è stata segnalata in 25 stati americani. E ildecesso negli Stati Uniti correlato al batterio si è registrato in California, anche se non sono stati diffusi altri dettagli.Il ceppo in questione del batterio E.coli provoca diarrea, vomito e crampi allo stomaco e può portare a insufficienza renale, che è stata riportata in 14 delle 52 persone che sono state ricoverate a causa dell’. Le autorità sanitarie hanno legato l’avvelenamento alimentare alla...