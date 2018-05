Non assunta perché nera | l' offerta dell' imprenditore | Lavori con

“Non assunta perché nera” - imprenditore di Firenze offre un posto alla senegalese. E il Garante per i diritti apre istruttoria : Alcuni anziani di una casa di riposo, stando a quanto riferito dallo staff, si sono lamentati del colore della sua pelle. Per questo lei non ha ottenuto il posto. Ora un noto imprenditore di Firenze ed ex assessore della giunta comunale di Matteo Renzi, Massimo Mattei, le offre un lavoro: “Se vorrà venire a Firenze sarò ben lieto di prenderla con me a lavorare”, scrive Mattei su Facebook. La proposta è per Fatima Sy, la senegalese di ...

Senigallia - Non assunta perché nera : perde lavoro in casa di riposo : Senigallia, non assunta perché nera: perde lavoro in casa di riposo Un'aspirante operatrice socio sanitaria di origine senegalese non ha avuto il contratto dopo gli insulti e le battute razziste di alcuni anziani: "Non ci piaci sei nera". Il direttore dell'Opera Pia: "Noi non discriminiamo". Alla donna è stato ...