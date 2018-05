No di Di Maio al governo di tregua | E' un tradimento del popolo Nuove

Di Maio - M5S - e il muro al governo : «Non esiste tregua per i traditori del popolo». Grillo : «Colpo di Stato alla rovescia» : «Se il governo di tregua nasce è perché Salvini si è alleato con il Pd». Così Luigi Di Maio, conversando con i cronisti in Transatlantico sui possibili scenari di governo, dopo le parole del ...

Di Maio chiude a un Governo del Presidente : "Non esiste tregua - sarebbe un tradimento del popolo" : Fedriga intanto si dice preoccupato per un possibile esecutivo del Presidente: farà di tutto, tranne legge elettorale. E il Pd è pronto a dare il sostegno a un Governo di tregua su richiesta del Capo dello Stato: avrebbe il nostro sostegno - dice Ettore Rosato, vice Presidente alla Camera

M5S - Di Maio 'Se si fa un governo tregua partiti traditori popolo' : Il fondatore del Movimento Cinque Stelle torna a parlare di politica. Per Beppe Grillo in Italia c'è stato 'un colpo di Stato alla rovescia' in cui è stata 'usata la democrazia' per impedire al M5S ...

Governo tecnico? Sarà un Vietnam in Parlamento - ringraziate Di Maio : Tre giorni alle quarte e ultime consultazioni. Lunedì, i rappresentanti di Movimento 5 Stelle, centro-destra, PD e delle formazioni minori presenti in Parlamento saliranno al Quirinale, dove dovranno ...

Pd - Rosato : “Non mettiamo veto a governo in cui ci sia M5S - ma Di Maio non può fare premier” : Ettore Rosato, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita (La7), parla della possibilità di dialogo con il M5S: “Non mettiamo il veto a fare un governo in cui ci siano i 5 stelle. Abbiamo detto che per quanto ci riguarda, per noi Di Maio non può fare il premier” L'articolo Pd, Rosato: “Non mettiamo veto a governo in cui ci sia M5S, ma Di Maio non può fare premier” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Direzione Pd - Cuperlo : "Nessuna ipotesi di governo a guida Di Maio - ma non ha vinto Renzi" : Ma questo non vuol dire che abbia vinto Renzi, visto che in discussione era la linea politica del partito". Sono parole di Gianni Cuperlo a margine della Direzione Pd. "Abbiamo apprezzato la ...

Di Maio : no governo di tregua - elezioni : 9.37 "Berlusconi e Renzi sono d'accordo. Ora sarà Salvini a decidere se aiutarli o meno a fare un governo contro di noi. Stanno cercando il pretesto, le riforme o una nuova legge elettorale. Ma una nuova legge non si può fare, ci infileremmo in un inferno. Bisogna tornare al voto il 24 giugno". Così Di Maio, capo politico del M5S,al "Fatto Quotidiano". "Diciamo no a un nuovo 'Nazareno',magari con Giorgetti premier...e sarebbe peggio un ...

Di Maio si mette già all'opposizione di un governo del presidente : Se mai ci fosse stato bisogno di ulteriori conferme, l'immagine del centrodestra che lunedì andrà insieme al Quirinale e la Direzione dem che chiude a un governo con M5s, sono la dimostrazione che Luigi Di Maio è sempre più distante da Palazzo Chigi. Due segnali arrivati nello stesso giorno e dicono come tutti i tentativi di dialogo, con la Lega prima e con il Pd dopo, si siano infranti contro un muro.Il capo politico ...