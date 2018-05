Nintendo Switch | ecco un nuovo spot pubblicitario per la console

Donkey Kong Country : Tropical Freeze sbarca su Nintendo Switch : pubblicato il trailer di lancio : Oggi, 4 maggio, è un giorno importante per i fan della famosa serie di Donkey Kong, infatti Donkey Kong Country: Tropical Freeze, già recensito sulle nostre pagine, approda su Nintendo Switch.Originariamente, il gioco è uscito su Nintendo Wii U, ma a partire da oggi i tanti possessori della console ibrida potranno avventurarsi in Tropical Freeze.Per l'occasione, Nintendo ha condiviso il trailer di lancio che potete visionare qui sotto:Read ...

Volete acquistare Nintendo Switch? Ecco un imperdibile sconto : Ci sono alcuni prodotti che difficilmente vanno incontro a grandi sconti o a offerte degne di questo nome. Proprio per questo motivo una variazione di prezzo di questo tipo per Nintendo Switch non può che attirare l'attenzione di tutti coloro che stanno pensando a un eventuale acquisto.Attualmente la console è scontata del 17% su Amazon, uno sconto che si traduce in ben €56 risparmiati. Per sfruttare l'offerta vi basta utilizzare il link ...

Little Nightmares Complete Edition per Nintendo Switch ha una data di uscita : Anche i possessori di Nintendo Switch potranno presto scoprire il misterioso universo di Six, poiché dal 24 maggio 2018 in Italia, Little Nightmares Complete Edition sarà disponibile per la console Nintendo (dal 18 maggio in digitale su Nintendo e-Shop). Il gioco è stato perfettamente adattato per Nintendo Switch con una risoluzione di 720p (upscalata) e 30 FPS per la modalità portatile e 720p (nativi) e 30 FPS per la modalità TV. Preparatevi a ...

Steam : aggiunto il supporto al Nintendo Switch Pro Controller : Sebbene sia principalmente un accessorio per i possessori di Nintendo Switch che desiderano un maggiore controllo, Nintendo Switch Pro Controller si è dimostrato un degno componente aggiuntivo per i possessori dell'ibrida, ma ora anche gli utenti PC possono utilizzare il Controller se lo desiderano.Come riporta Dualshockers, Valve ha rivelato che l'ultimo client beta di Steam si è aggiornato con il supporto nativo al Pro Controller di Switch, ...

Il puzzle game Lumines Remastered arriverà a giugno su PC - PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Durante il Nindies Showcase Spring 2018 di Nintendo, Enhance games ha annunciato Lumines Remastered, che porta il classico puzzle game del 2005 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Ora, gli sviluppatori hanno svelato su Twitter che il gioco verrà lanciato su tutte le piattaforme il 26 giugno.Come segnala Dualshockers, mentre il remaster era originariamente pronto per il lancio già questo mese, si è deciso per un leggero ritardo che porterà ...

Le uscite di maggio 2018 : i videogiochi in arrivo per PS4 - Xbox One - PC - Nintendo Switch e 3DS : Il mese di aprile ci ha regalato due esclusive Sony di grande peso: dopo Yakuza 6 e God of War, soprattutto, a tuonare la carica di un parco di titoli PS4 a dir poco roboante, tra le uscite di maggio 2018 è anche Microsoft a dire la sua in risposta al rivale, piazzando sul mercato un paio di esclusive Xbox One e PC piuttosto attese. Vediamo dunque tutti i videogiochi in arrivo per tutte le piattaforme nei prossimi trenta giorni, focalizzandoci ...

Nintendo Switch Pro Controller : le migliori alternative : La nuova console di casa Nintendo ha riscosso un grande successo, conquistando sia gli utenti affezionati che gli utenti che si affacciano per la prima volta al mondo Nintendo. La console gode di un comparto videoludico esclusivo, con titoli come Super Mario Odissey, Zelda: Breath of the Wild e tanti altri. Inoltre ci consente di giocare sia in mobilità che seduti comodamente sul divano di casa. La console è dotata di un joystick ufficiale, ...

Nintendo Switch Online : a breve saranno svelate maggiori informazioni sul servizio a pagamento : Nintendo ha le idee molto chiare su come supportare la sua apprezzata console Nintendo Switch e ha già programmato il percorso da seguire per raggiungere il traguardo delle 20 milioni di unità distribuite entro l'anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2019.Tra le novità che accompagneranno Switch quest'anno c'è Nintendo Switch Online, il servizio Online a pagamento del quale saranno svelate maggiori informazioni tra non molto, come riporta ...

Nintendo : il presidente Tatsumi Kimishima parla dei piani della compagnia. Possibili titoli per Switch non ancora annunciati in arrivo? : Non solo, tra le priorità di Nintendo c'è anche il focus su prodotti originali e unici: " Nintendo continuerà a puntare su prodotti unici e originali, cercando di riavvicinare al mondo dei ...

Nintendo : il presidente Tatsumi Kimishima parla dei piani della compagnia. Possibili titoli per Switch non ancora annunciati in arrivo? : Ultimamente Nintendo ha reso noti i risultati finanziari relativi all'anno fiscale terminato il 31 marzo 2018 e, allo stesso tempo, ha annunciato gli obiettivi per quello in corso che terminerà il 31 marzo 2019: la grande N prevede di piazzare 20 milioni di Nintendo Switch e, per raggiungere l'obiettivo, la compagnia ha già pianificato tutto a quanto pare.Stando a quanto riportato da Nintendo Soup, il presidente di Nintendo, Tatsumi Kimishima, ...

Idol Manager giunge su Nintendo Switch : Idol Manager il mese scorso era su Kickstarter alla ricerca di finanziamenti, rimembra Nintendoeverything, e di finanziamenti ne ha trovati eccome.Il titolo infatti ha superato il goal preposto di 5.000 dollari raccogliendone ben 50.000 in totale. La campagna è stata dunque un successo ed il gioco verrà effettivamente realizzato per Switch.Idol Manager è un business sim nel quale dovremo conquistare l'industria dell'intrattenimento con qualsiasi ...

Switch è stato hackerato : un exploit impossibile da sistemare è diventato un incubo per Nintendo - articolo : Nintendo Switch è stato hackerato, grazie a due exploit resi pubblici da poco in seguito ad un dump completo della ROM di avvio della console. Gli hack sono a livello dell'hardware e non possono essere sistemati da Nintendo. L'unica soluzione che il produttore può mettere in atto per mettere completamente in sicurezza la console è quella di rivedere lo stesso processore Nvidia Tegra X1, andando così a correggere il bug della ROM. In parole ...

Don't Die - Mr. Robot! DX si mostra in un nuovo filmato per Nintendo Switch : Digerati sta pubblicando Do not Die, Mr. Robot! DX per Nintendo Switch, il gioco è infatti atteso per la prossima settimana sull'eShop di Nintendo, riporta Nintendoeverything.Ebbene come potremo ben immaginare, lo sviluppatore ha pensato bene di pubblicare un video gameplay del gioco. Possiamo dunque dare un'occhiata al video di seguito riportato per avere una panoramica generale del gioco, e per farci un'idea ci ciò che ci attende.Read ...

Nintendo prevede di piazzare 37.79 milioni di Switch entro marzo 2019 : Nintendo ha annunciato oggi i suoi risultati finanziari per l'anno fiscale terminato il 31 marzo 2018. Come potete vedere nella tabella qui sotto, i dati sono positivi e mostrano un aumento significativo anno su anno.Come segnala Dualshockers, il comunicato stampa di accompagnamento include anche una ripartizione dei risultati per hardware e software. Tra le cifre, apprendiamo che Super Mario Odyssey ha spedito 10,41 milioni di unità, Mario Kart ...