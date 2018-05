Nintendo Labo in tour in cinque musei italiani

God of War o Nintendo Labo? No - in Giappone domina Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2018 : Che il mercato Giapponese faccia spesso storia a sé è cosa risaputa e in molti casi i titoli a dominare in questa nazione sono decisamente diversi da quelli che fanno il botto in occidente. Con l'uscita di due grandi prodotti di due compagnie nipponiche come Sony e Nintendo ci si aspetterebbe un dominio assoluto da parte di uno di essi ma la classifica riportata da Gematsu mostra dei risultati molto diversi.Certo God of War e Nintendo Labo non ...

Nintendo Labo arriva nei musei italiani : Dopo la Città della Scienza di Napoli, sarà la volta dell'Explora, il Museo dei bambini di Roma: qui i Laboratori si terranno durante il Campus Estivo, dall'11 giugno al 14 settembre. La Città dei ...

Nintendo Labo : stanno arrivando i primi kit di terze parti : Nintendo Labo è uscito da ormai più di una settimana e come ci fa notare anche Nintendolife, ha già ricevuto il suo primo kit non ufficiale.Si apre dunque la strada ai progetti da costruire di terze parti per Nintendo Labo, nuova modalità di gioco per Nintendo Switch che la grande N ha presentato qualche mese fa, e con la quale ha impattato con forza il mercato.Attualmente disponibile solo in Giappone, il primo kit di terze parti per Nintendo ...

Nintendo Labo - prova : Labo è l'ennesima scommessa di Nintendo. Un rischio che l'azienda giapponese avrebbe potuto senz'altro evitare. Switch ha dimostrato nel suo primo anno di vita di avere le carte in regola per far breccia nel cuore dei videogiocatori. Il concept stesso di console ibrida è talmente potente da poter trascinare con tranquillità le vendite per tutto il ciclo vitale della macchina, a patto che i bei giochi continuino ad arrivare regolarmente. In quel ...

Nintendo Labo in Tour per il lancio : Nintendo porta Nintendo LABO, una nuova linea di esperienze interattive basate sul gioco e sulla scoperta, in Tour nei principali centri commerciali italiani per offrire ai bambini e alle loro famiglie il divertimento del costruire, personalizzare e condividere un momento di gioco in cui si fondono tecnologia e tradizione. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord In Tour con Nintendo LABO A ...

Schemi di cartone per Nintendo Labo : potremo scaricarli e stamparli liberamente - ecco il sito per ottenerli : Nintendo Labo sta per arrivare sugli scaffali europei il prossimo 27 aprile, ma in concomitanza del lancio in altre zone del mondo Nintendo ha voluto sorprendere i fan pubblicando oggi un sito web dal quale è possibile scaricare gli Schemi dei kit di cartone del gioco, in maniera assolutamente gratuita.Con un semplice clic sullo schema selezionato questo verrà aperto in formato pdf e sarà pronto per essere stampato. Abbiamo quindi una risposta ...

Nintendo Labo riscuote più interesse di God Of War in Giappone : God of War sta per fare quello che si prospetta essere un trionfale ritorno sul palcoscenico videoludico occidentale con il suo arrivo su PS4, ma ciò che funziona in Occidente non necessariamente ha altrettanta popolarità anche in oriente, ci fa notare Nintendolife.Difatti le classifiche di vendita stilate da Amazon Giappone sembrano parlare una lingua diversa dalla nostra. Nintendo Labo in Giappone si mostra una prospettiva decisamente più ...

Il team autore di 1-2 Switch e Miitopia ha realizzato il software di Nintendo Labo : L'idea alla base di Nintendo Labo è qualcosa di assolutamente inedito, ma in molti si sono sempre chiesti chi si è effettivamente occupato della parte più classica del progetto, quella software, che include i tanti minigiochi con cui interagire grazie ai kit di cartone. Come segnala MyNintendoNews, Nintendo ha recentemente rivelato che a lavorare sul software di Labo è stato lo stesso team autore di 1-2 Switch e Miitopia, l'EPD Production Group ...

Nintendo Labo : un nuovo video mostra come trasformare Switch in una chitarra elettrica : Vi avevamo già raccontato sulle nostre pagine delle incredibili potenzialità di Nintendo Labo, che grazie alla funzione Toy-Con Garage permette di programmare liberamente Nintendo Switch per moltiplicarne gli utilizzi. Nintendo ha recentemente pubblicato un nuovo video, segnalato dai nostri colleghi di Eurogamer.net, che mostra come trasformare la console in una chitarra funzionante a tutti gli effetti.Per farlo, avremo bisogno soltanto di 6 ...