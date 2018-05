Nier Automata potrebbe giungere su Xbox One

Nier : Automata arriverà su Xbox One - parola di una fonte anonima : Nier: Automata è stato l'apprezzato action RPG del 2017 sviluppato da Platinum Games e pubblicato da Square Enix, arrivato su PC e su PS4 come esclusiva console. Né gli sviluppatori né il publisher avevano mai parlato di esclusiva temporale e di un possibile arrivo del gioco su Xbox One, ma stando a un rumor che sta rimbalzando nell'etere in queste ore l'eventualità dell'arrivo di Nier sulla console ammiraglia Microsoft sarebbe piuttosto una ...

Il sequel di Nier : Automata? Dipende dalla volontà di Square Enix : Quanti di voi hanno apprezzato Nier: Automata e sono in attesa di un eventuale sequel? Le possibilità di tornare ad avventurarci in un nuovo titolo ci sono, già poco tempo fa se ne parlò con Yosuke Saito: secondo il producer del gioco un nuovo episodio si farà al 50%, ma ora è director Yoko Taro a intervenire sulla questione.Come riportato da Gameractor, stando alle (dirette) dichiarazioni di Taro, rilasciate in occasione del PAX East, un ...

Il director di Nier : Automata starebbe pensando a una nuova IP e lavorerebbe volentieri a King's Knight : È passato più di un anno dall'uscita di NieR: Automata e, dopo il lancio del gioco mobile SINoALICE, non sappiamo davvero in che cosa sia impegnato Yoko Taro.Considerando il fatto che molti lo conoscono per NieR e Drakengard, tanti si chiederanno se abbia pensato a nuove IP. A tal proposito è interessante quanto riportato da Dualshockers, che ha esattamente chiesto questo al director in occasione del PAX East.Lo sviluppatore ha affermato che, ...

Secondo il producer di Nier : Automata un nuovo episodio della serie si farà al 50% : Durante un panel ospitato al PAX East di Boston, il director di Nier: Automata, Yoko Taro, insieme al produttore Yosuke Saito e al compositore Keiichi Okabe hanno risposto alle domande del pubblico e, stando a quanto riportato da Dualshockers, Saito-san ha confermato che c'è una probabilità del 50% che la serie continui, ma questa percentuale è principalmente dovuta al fatto che vorrebbe lavorare di nuovo insieme al team, mentre tutto il resto ...

Il director di Nier Automata parla di possibili nuovi titoli per la serie : Durante un panel tenutosi al PAX East, il director di NieR Automata - il buon vecchio Yoko Taro - insieme al producer Yosuke Saito e al compositore Keiichi Okabe hanno risposto a qualche domanda proveniente dalla platea di spettatori. Il fulcro della discussione è stato, ovviamente, il futuro della serie, dopo l'eccezionale ultimo capitolo uscito nel corso del 2017. Yosuke Saito, infatti, ha dichiarato che c'è il 50% di possibilità ...

Nier Automata : Square Enix e Eurogamer ti regalano un invito all'evento esclusivo per festeggiare il primo anniversario del gioco : Per celebrare il primo anniversario dall'uscita del fantastico Nier Automata, Square Enix organizzerà il 22 marzo una festa esclusiva a numero chiuso con giornalisti del settore e fan.Noi di Eurogamer abbiamo l'onore di regalarvi ben 6 inviti per questa festa in onore degli androidi YoRHa e compagnia! Solo 3 persone tra voi potranno però vincere questo premio e portare con sé un accompagnatore.I festeggiamenti per il primo anniversario di Nier ...

Nier Automata : distribuite oltre 2.5 milioni di copie : NieR: Automata è stato sicuramente uno dei migliori JRPG dell'anno scorso, e le vendite stanno ricompensando la creatività di Yoko Taro e la capacità di sviluppo di Platinum Games.Come riporta Dualshockers, Square Enix ha appena annunciato su Twitter che il gioco ha superato quota 2,5 milioni di unità distribuite contando le spedizioni e i download digitali. Questo può essere considerato un ottimo risultato per un titolo che molti consideravano ...

Il director di Nier : Automata festeggia l'anniversario del gioco con un videomessaggio : In questi giorni si festeggia il primo anniversario di Nier: Automata, l'action RPG di PlatinumGames arrivato a marzo del 2017 su PC e PS4. Per celebrare l'evento, il director del gioco Yoko Taro è comparso in un breve videomessaggio per ringraziare i fan dell'incredibile sostegno ricevuto, e per annunciare qualche imminente novità su Nier.Innanzitutto, il gioco sarà in sconto del 50% su Steam fino al 14 marzo, e come affermato dallo stesso Taro ...

Nier Automata : la spada Virtuous Treaty di 2B è stata ricreata nella realtà : Mentre, a quanto pare, l'ultimo segreto di Nier Automata deve essere ancora scoperto, ecco che il titolo torna protagonista grazie al team di Man At Arms Reforged.I ragazzi di Man At Arms Reforged colpiscono ancora: dopo varie riproduzioni di armi presenti in famosi videogiochi, come il gancio di Roadhog di Overwatch, spunta ora un video dedicato alla lama impugnata da 2B di Nier Automata, la Virtuous Treaty.Il filmato, visibile qui di seguito, ...

Nier : Automata - Yoko Taro e soci parlano dello sviluppo e di un 'segreto' : - Volevano che NieR: Automata vendesse almeno un milione di copie, ma non avrebbero mai pensato che potesse superare i due milioni in tutto il mondo. - Una considerevole quantità di persone è stata ...