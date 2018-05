NBA | anche i Milwaukee Bucks seguono Ettore Messina

NBA Playoff 2018 : Cleveland va sul 2-2. Pareggiano anche Milwaukee e Washington. Prima vittoria di San Antonio : Continuano i Playoff NBA con quattro gare nella notte. I Cleveland Cavaliers Pareggiano la serie contro Indiana al termine di un’altra sfida molto combattuta. Finisce 104-100 per LeBron e compagni al termine di una partita che ha visto i Cavs essere anche abbastanza in controllo nei primi due quarti (chiusi sopra di 12), per poi subire la rimonta dei Pacers nel terzo quarto. Finale tirato nel quale sono decisive due triple di Korver nel ...

NBA - Ettore Messina guiderà gli Spurs anche in gara 4 : ROMA - Ettore Messina siederà sulla panchina dei San Antonio Spurs nelle vesti di capo allenatore anche in gara 4dei quarti di finale che si giocherà nella notte tra domani e doopodomani all'AT&T ...

NBA - Toronto - Boston e New Orleans vincono anche gara due : Tre partite nella notte per il secondo turno dei playoff di Nba. Le formazioni vincenti della prima sfida hanno vinto anche gara 2, portandosi perciò sul 2-0. In particolare, i Toronto Raptors hanno ...

Playoff NBA 2018 - Portland-New Orleans 102-111 : i Pelicans sono più forti - vincono anche gara-2 : Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans 102-111 I Pelicans vincono con merito anche gara-2 e ipotecano il passaggio del turno, ritornando a New Orleans con la possibilità di chiudere i conti senza ...

NBA 2018 : Boston - Toronto e New Orleans vincono anche gara-2 : I playoff NBA 2018 stanno prendendo ritmo. Nella notte sono scese in campo sei squadre, per un totale di tre partite valide per il secondo incontro del primo turno: tutte le vincenti della prima sfida hanno confermato il risultato, portando tutte e tre le serie sul punteggio di 2-0. Non sono una sorpresa i Toronto Raptors, che dopo aver chiuso al primo posto la stagione regolare sono favoriti ad Est per arrivare alle NBA Finals e giocarsi il ...

NBA - cambia anche la panchina degli Orlando Magic : licenziato Frank Vogel : Non si può dire che la notizia non fosse nell'aria: secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, gli Orlando Magic hanno licenziato il loro allenatore Frank Vogel. Una soluzione inevitabile ...

NBA 2018 : Houston vince anche senza Harden. Cleveland cade a Miami - sconfitta ancora Golden State : Nella notte NBA si è estesa a dieci vittorie consecutive la striscia degli Houston Rockets. La “Decima” è arrivata grazie al 118-86 di stanotte contro i Chicago Bulls. Successo ottenuto senza James Harden, tenuto a riposo: a fare da mattatore ci ha pensato Eric Gordon, con 31 punti e 8 triple realizzate. Non c’è stata partita in termini di intensità, energia e soprattutto organizzazione di squadra, troppo superiori i Rockets, ...

Anche una superstar dell'NBA conferma Call of Duty : Black Ops 4 : Nuovo giorno e nuove conferme per il prossimo titolo della serie Call of Duty che, a quanto pare, sarà proprio Black Ops 4, ovvero il gioco rumoreggiato da qualche tempo e del quale sembra sia comparso il merchandise ufficiale nel database di GameStop USA.Per il momento, le uniche notizie ufficiali riguardo il nuovo Call of Duty provengono da Activision e confermano Treyarch alla guida del nuovo episodio, ma, come saprete, lo studio è lo stesso ...

NBA - cade anche OKC : la striscia di Houston arriva a 16 in fila : Oklahoma City Thunder-Houston Rockets 112-122 IL TABELLINO La grandezza di una squadra è data dal modo in cui reagisce alle avversità, e gli Houston Rockets contro gli Oklahoma City Thunder hanno ...

NBA 2018 : LeBron James riporta Cleveland al successo. Tornano a vincere anche Boston e San Antonio : Sette le partite giocate nella notte NBA. È tornata in campo Cleveland, che ha battuto per 112-90 i Detroit Pistons ritrovando così la vittoria. Sul successo c’è ovviamente la firma di LeBron James, autore di 31 punti (con 5/7 da tre, 7 rimbalzi e 7 assist), che dopo aver deciso l’incontro nel terzo periodo (36-21) è stato in panchina per tutto il quarto quarto. A completare l’opera ci ha pensato Larry Nance Jr., partito in ...

NBA - Houston fa 15 in fila : battuta anche Boston con 29 punti di Eric Gordon : Houston Rockets-Boston Celtics TABELLINO Rockets-Celtics è, per qualcuno, una possibile finale NBA, di sicuro invece è la rivincita di una prima sfida stagionale davvero emozionante, che a fine ...

NBA 2018 : cadono i Cavaliers di LeBron James - i Rockets vincono anche contro i Celtics : Sette incontri giocati nella notte NBA. Fa rumore la sconfitta di Cleveland 126-117 contro Denver alla Quicken Loans Arena. Non è bastata la tripla doppia di LeBron James (25-10-15) ad evitare la capitolazione ai padroni di casa. Nuggets impostisi grazie ad un eccellente prestazione di squadra in cui il migliore dal punto di vista realizzativo è stato Gary Harris (32-2-4), autore di un 6/10 da 3 punti ed di un 6/6 dai tiri liberi. Seconda ...

NBA - i Chicago Bulls non riescono a segnare... neanche 5 contro 4! : Quando su un campo NBA si affrontano due squadre che non hanno più nulla da chiedere alla stagione " o, per meglio dire, avrebbero più interesse a perdere che a vincere in vista del Draft " possono ...