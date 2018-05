Nati per correre con l' Amu

I pensioNati continuano a comprare case - ma meno per vacanza e investimento : Tecnocasa rileva un calo dei pensionati che hanno comprato immobili per finalità di investimento nella seconda metà dell’anno scorso I pensionati che hanno comprato immobili sono calati al 7,9% sul totale degli...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia - la lista definitiva. 21 azzurre per il colpaccio : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha ufficializzato la lista delle 21 atlete che parteciperanno alla prossima Nations League, il torneo internazionale che prenderà il posto del Grand Prix. Il coach marchigiano ha operato oggi gli ultimi tagli dalla rosa di 26 ragazze che aveva presentato un paio di settimane fa e con questo gruppo affronterà la competizione che scatterà tra due settimane negli USA: 15 partite ...

Dieci buoni motivi per scegliere una crociera fluviale - un modo alterNativo e confortevole per navigare sui grandi fiumi : L’Italia con le sue città di costiera e i suoi porti è da sempre una meta attraente per i crocieristi di ogni parte del mondo. Infatti, quasi 11 milioni degli oltre 25 che nel 2017 hanno fatto una crociera, sono passati per un porto italiano. Una cifra che si prevede in aumento nel 2018, con circa 27,2 milioni di passeggeri delle navi da crociera in tutto il mondo, seguendo il trend positivo degli ultimi tempi che ha visto un +60% in 10 anni, ...

Ultras Catania arrestati : scambiarono cittadini per tifosi del Siracusa/ Vennero picchiati e rapiNati : Ultras Catania arrestati: scambiarono cittadini per tifosi del Siracusa che Vennero picchiati e rapinati. Il fatto avvenne lo scorso 29 aprile, in occasione della trasferta di Matera(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 08:38:00 GMT)

Grande Fratello - Lucia contro Aida : "La brutta figura l'hai fatta anche tu. Sei in nomiNation non per colpa nostra" (Video) : Non si placa il clima di diffidenza e di diffusa antipatia nei confronti di Aida, che continua a non essere apprezzata dal resto del gruppo.Considerata responsabile, in quanto provocatrice, dell’espulsione di Baye Dame dalla casa del Grande Fratello, la concorrente spagnola è stata redarguita da Lucia Bramieri, che le ha fatto notare come pure lei non sia uscita vincitrice dalla puntata di lunedì scorso. “Vorrei che prendessi atto del fatto ...

Badminton - i ranking mondiali aggiorNati. Viktor Axelsen sempre più primo - che balzo per Kevin Strobl e Silvia Garino! : Al termine della settimana dedicata alle rassegne continentali, sono stati rilasciati questa sera i nuovi ranking mondiali del Badminton. Andiamo a vedere cosa è cambiato in vetta alle cinque classifiche e, soprattutto, come è variata la classifica degli italiani el termine degli Europei di Huelva. SINGOLARE MASCHILE Il campione d?Europa, il danese Viktor Axelsen, è sempre più primo nella classifica mondiale. Rosario Maddaloni, nonstante ...

Sclerosi multipla - Aism-Inps : aggiorNati strumenti per invalidità : Roma, 3 mag. (AdnKronos Salute) – Ogni tre ore una nuova diagnosi di Sclerosi multipla, con oltre 114mila persone colpite in Italia. L’Associazione italiana Sclerosi multipla (Aism) e l’Inps hanno presentato oggi la nuova Comunicazione tecnico scientifica Aism-Inps per la valutazione degli stati invalidanti nella Sclerosi multipla. Con il patrocinio della Società italiana di Neurologia e di Scienze neurologiche ospedaliere, ...

Le star del segno del Toro : tutti i personaggi famosi Nati tra fine aprile e maggio : Da Gigi Hadid a Elettra Lamborghini The post Le star del segno del Toro: tutti i personaggi famosi nati tra fine aprile e maggio appeared first on News Mtv Italia.

In arrivo la quattordicesima per i pensioNati : chi ne ha diritto e come funziona : Per i pensionati è in arrivo la quattordicesima. Ma non per tutti. La quattordicesima infatti è riservata solo ad alcune categorie di pensionati che devono essere in possesso dei requisiti che sono stati modificati con la legge di bilancio dello scorso anno. La quattordicesima viene versata a luglio, in un’unica rata, e viene pagata d’ufficio, ovvero senza che sia necessario presentare una specifica domanda. Nel 2017 è stata percepita da 3,5 ...

Come vedere in chiaro diretta Roma-Liverpool oggi 2 maggio : link streaming gratis e per abboNati Premium : Impossibile perdersi oggi la diretta Roma-Liverpool valida per un posto in finale di Champions League 2018. Lo streaming dell'importantissimo evento partirà alle 20:45 quando alla stadio Olimpico si darà via al match che terrà col fiato sospeso tifosi giallorossi e non solo. L'impresa è ardua, questo è sicuro dopo il 5-2 subito all'andata fuori casa, ma dopo la rimonta della squadra sul Barcellona per un posto nella semifinale dello stesso ...

Nazionali europee - 75 milioni ogni due anni per una Global Nations League : Alcune federazioni europee potrebbero guadagnare fino a 75 milioni di dollari ogni due anni se la FIFA approverà un nuovo campionato Globale. L'articolo Nazionali europee, 75 milioni ogni due anni per una Global Nations League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuova privacy per le imprese ceseNati : Confcommercio fa il punto : Incombe anche sulle piccole e medie imprese di commercio, turismo e terziario un nuovo adempimento, quello di recepire il regolamento europeo sulla privacy, a cui far fronte entro il 25 maggio. Un ...