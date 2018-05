Nasconde in casa 72 grammi di hashish | arrestato 20enne a Campagna

Postino evade da domiciliari nel Milanese : Nascondeva in casa 200 kg di lettere : Postino evade da domiciliari nel Milanese: nascondeva in casa 200 kg di lettere A Garbagnate arrestato 52enne pregiudicato che lavora per una società privata di consegne Continua a leggere

M5S : Anzaldi - Casaleggio bluffa per Nascondere conflitto di interessi : Roma, 6 apr. (AdnKronos) – ‘Ecco l’ultima barzelletta di Davide Casaleggio, alla disperata e goffa ricerca di scacciare il conflitto di interessi che impersona in maniera evidente: ‘La Casaleggio Associati e l’Associazione Gianroberto Casaleggio non hanno nulla a che fare con la politica e sono totalmente estranee al Movimento 5 stelle’ (Sole 24 ore di oggi). Dire una cosa del genere significa considerare gli ...

M5S : Anzaldi - Casaleggio bluffa per Nascondere conflitto di interessi (2) : (AdnKronos) – ‘I tg siano conseguenti alle parole di Casaleggio ‘ invita Anzaldi ‘ non seguano l’evento di Ivrea, visto che a detta dello stesso organizzatore non ha alcun valore o finalità politica e di partito. Se Sum non ha alcun legame con la politica e con il Movimento 5 stelle, che interesse può avere per l’informazione?”. “Se Casaleggio è ‘solo un tecnico’, come ha detto Di ...

Varese : Nasconde oltre 2 chili di marijuana in casa - arrestato 21enne : Milano, 28 mar. (AdnKronos) – Un ragazzo di 21 anni di Busto Arsizio, in provincia di Varese, è stato arrestato perché in possesso di oltre due chilogrammi di marijuana. La polizia, venuta a sapere che al giovane era stata consegnata la droga, si è presentata al suo appartamento. Il 21enne ha cercato di liberarsi della marijuana, lanciando due grossi pacchi dalla finestra, recuperati subito dagli agenti. Nel corso della perquisizione ...

“I ladri!”. Solo in casa si Nasconde nell’armadio. Impaurito - attende che gli intrusi vadano via. E mentre è là dentro sente un rumore agghiacciante… : Rex oltre che un nome per un pastore tedesco sembra quasi una garanzia. Proprio come il suo eroico omonimo televisivo, questo cagnone meraviglioso di due anni, si è reso protagonista di un’incredibile vicenda di coraggio e determinazione salvando la vita a Javier Mercado, suo proprietario sedicenne. Il cane, lottando strenuamente contro dei banditi, è riuscita ad avere la meglio ma non senza conseguenze. No, non è la trama dell’ultima ...

Reggio Calabria - picchiarono e uccisero un’anziana per rubarle il denaro che Nascondeva in casa : 3 arresti : Avevano aggredito una pensionata di 88 anni uccidendola. La squadra mobile di Reggio Calabria, coordinata dal sostituto procuratore Roberto Di Palma ha arrestato una banda di rapinatrori seriali. Tre persone sono finite in manette per un episodio avvenuto il 21 ottobre scorso quando Massimo Berlingeri, di 44 anni, Benito Alessandro Bevilacqua (24) e Patrizia Caristo (30) erano entrati nell’appartamento di un’anziana donna, Maria Ficara, per ...

Nasconde 600mila euro di droga con suocera e figlia 12enne in casa : spacciatore arrestato : Addosso i poliziotti non gli hanno trovato nulla di illegale: soldi, documenti, portafogli e due chiavi. Proprio di una di quelle chiavi, però, lui ha giurato di non sapere nulla: ha spiegato di non ...

Cosa si Nasconde dentro i nostri #materassi e quanto durano? Ecco come pulirli in casa : Vero che certe cose sarebbe meglio non saperle: quando viaggiamo ma anche in casa nostra, entriamo in contatto con materassi usati e che contengono al loro interno diverse cose dannose per la nostra salute. Anche con lenzuola pulite, disinfettate e profumate, dormire su un materasso dove hanno dormito altre persone o anche il nostro stesso può nascondere al suo interno spiacevoli sorprese, speso dannose per la nostra salute. Erroneamente ...