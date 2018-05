Napoli | Koulibaly andrà via | ecco per quanto

Napoli - il futuro di Koulibaly legato a Sarri : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione qualora anche Sarri dovesse andar via. Il senegalese potrebbe seguire il tecnico toscano al Chelsea .

Napoli - Sarri : “l’espulsione di Koulibaly ha condizionato la partita” : Sconfitta per il Napoli nella gara di campionato contro la Fiorentina, ecco le parole del tecnico Sarri ai microfoni di Sky Sport: “Ci siamo persi di fronte alle avversità della partita. Dopo l’espulsione di Koulibaly abbiamo perso le nostre certezze dal punti di vista tattico, dopo lo svantaggio c’è stato poi un problema di tipo nervoso. Abbiamo provato a reagire da singoli, ma è mancato il collettivo. La Fiorentina ha giocato una partita ...

Fiorentina-Napoli 3-0 : tripletta di Simeone - Koulibaly espulso. Gol e highlights : Fiorentina-Napoli 3-0 34', 62' e 90'+4 Simeone TABELLINO Fiorentina , 4-3-1-2, : Sportiello; Laurini , 62' Gaspar, , Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Badelj , 84' Cristoforo, , Veretout; ...

Simeone non si scansa - la Fiorentina batte il Napoli grazie all’espulsione di Koulibaly in avvio : veleni al Franchi [FOTO] : Fiorentina-Napoli – Si è conclusa la gara delle 16 valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A, brutto passo falso del Napoli contro la Fiorentina, la Juventus torna a + 4 sulla squadra di Sarri ma il campionato non può considerarsi ancora chiuso. La partita si decide nei primi minuti, errore di Koulibaly che poi stende Simeone al limite dell’area, espulsione e Napoli in 10. Il Cholito poi si scatena e mette a segno una ...

Da Hamsik nel presepe a Koulibaly «insensibile» : 10 motivi (semiseri) per cui il Napoli può vincere lo Scudetto : «Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione». Si alza forte il grido dei tifosi partenopei che, a quattro giornate dalla fine della Serie A, provano a spingere i loro beniamini verso un clamoroso sorpasso sulla Juventus. O meglio, clamoroso fino a qualche settimana fa: oggi infatti, dopo aver battuto la capolista bianconera nello scontro diretto di domenica scorsa ed essersi portati ad un solo punto di distanza in classifica, gli azzurri ...