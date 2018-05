Napoli in lutto | è morto un pezzo di storia della musica italiana

Blastingnews

(Di venerdì 4 maggio 2018) La città di, così come tutta Italia, si è fermata di fronte ad una notizia drammatica e che sicuramente lascerà un velo di tristezza in tutti quanti. Si è spento, infatti, un vero e proprio cimeliolasciando una sensazione di vuoto in tutti gli amanti di questa profonda arte. La celebre cantante Maria Rosaria Pariso, meglio conosciuta come la regina del Festival diMaria Paris, si è spenta all'età di 86 anni, dopo aver trascorso il suo ultimo periodo di vita ricoverata all'ospedale Cardarelli. Si è spento il simbolodi: una carriera straordinaria La famosissima artista, verace napoletana, nacque il 6 agosto del 1932 e cominciò a cantare fin da giovanissima, debuttando ad appena 13 anni, nel 1945 con la compagniale "Biancaneve" e, nello stesso anno, partecipò alla rivista di Armando Gill diretta da E. A. Mario. Prese parte ad ...