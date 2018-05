Napoli | al telefono mentre effettua la Tac | l' immagine choc diventa virale

Blastingnews

: Napoli, mentre fa un Tac risponde al cellulare ed entra immediatamente in 2 Guinness dei primati: miglior coglion… - SfigaCatrame : Napoli, mentre fa un Tac risponde al cellulare ed entra immediatamente in 2 Guinness dei primati: miglior coglion… - eccapecca : Tac neuroradiologica d'urgenza causa forte mal di testa all'ospedale Cardarelli di #Napoli. La signora risponde a t… - Gazzettino : Risponde al telefono durante la #tac al #cervello: incredibile al Cardarelli di Napoli -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Un singolare episodio si è verificato all’ospedale Cardarelli dialcuni giorni fa. Una donna si era recata al nosocomio, accompagnata dai parenti, perre una serie di accertamenti per individuare le cause di una fastidiosa cefalea che la tormentava da giorni. Nello specifico i sanitari avevano disposto una serie di esami per cercare di comprendere l’origine del mal di testa. Tra gli altri il medico aveva disposto una Tac urgente per verificare la presenza di eventuali traumi (e non solo). In pochi istanti i tecnici hanno preparato il laboratorio perre l’esame diagnostico. Una volta entrata nell’area radiologica la donna è stata sistemata davanti all’apparecchiatura per poter eseguire la tomografia computerizzata. Prima di iniziare l’esame i tecnici hanno verificato che la paziente fosse nella posizione giusta per l’acquisizione dell’. La clamorosa ...