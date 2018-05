Musica non protetta da copyright per YouTube

Alessio Bonomo in "La Musica non esiste" : un omaggio a Mesolella : Roma, , askanews, - Dodici tracce, un viaggio coinvolgente, un disco che diventa omaggio a Fausto Mesolella, che dell'album, oltre ad aver suonato, ha curato arrangiamenti e produzione artistica. Si ...

Carmen Consoli : «Non sono antivax né grillina : la Musica mi ha insegnato la libertà» : Però la sottotraccia è una domanda che dovremmo porci con sincera fermezza: quale idea di scienza, di progresso e di consorzio umano stiamo sviluppando? Cantato con una buona dose di rabbia mista a ...

Musica. Avicii - lettera aperta famiglia : 'Non ne poteva più' : Stoccolma, 26 apr. , askanews, Lo svedese Avicii, uno dei dj più famosi al mondo morto venerdì ad appena 28 anni, 'Non ne poteva più' e 'voleva la pace'. Lo ha scritto la sua famiglia in una lettera aperta, in cui lascia capire pur senza dirlo esplicitamente che il giovane ...

"Avicii era un'anima fragile. Voleva fare Musica - ma detestava i riflettori. Non poteva continuare così a lungo" : "Il nostro adorato Tim era un'anima artistica fragile e bisognosa di risposte a molte domande esistenziali". Comincia con queste parole un nuovo comunicato rilasciato dalla famiglia di Avicii, pubblicato in esclusiva dal settimanale Variety. Le cause della morte del dj svedese, scomparso all'età di 28 anni, non sono ancora state rese note dalla polizia, ma secondo Variety, le parole della famiglia lascerebbero intendere che il musicista ...

SPOTIFY FREE/ Arriva la Musica on demand anche per i non abbonati : Rivoluzione SPOTIFY, musica on demand per i non abbonati: Gustav Soderstrom spiega come il servizio di musica in streaming renderà disponibile una rosa di brani selezionabili gratuitamente(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:09:00 GMT)

VASCO ROSSI/ Da Pavarotti alla beneficenza : "Fermarmi con la Musica? Non ne ho voglia neanche un po'" : VASCO ROSSI annuncia una nuova serie di concerti e intanto in una intervista attacca un po' quasi tutti i suoi colleghi, ad esempio quelli che fanno spettacoli di beneficenza(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 21:50:00 GMT)

Il segno e l’eredità di Avicii nella Musica elettronica (e non solo) : La musica ha tre lati. Il lato A, il lato B e il lato oscuro. Storie maledette, vicoli ciechi. Disagi, tormenti, demoni che il mondo a colori dei social network nasconde bene sotto un tappeto di filtri. Avicii se n’è andato in solitudine, con qualche amico, chissà se caro, lontano dai suoi fratelli, dai genitori che 28 anni fa avevano messo al mondo uno dei talenti più puri e genuini della musica elettronica contemporanea. Ci ha lasciati nel ...

Gemitaiz - rapper incompreso 'Nei dischi serve intimità - non essere re del mondo' - Musica - Spettacoli : Si dice che il disco che porta il nome del cantante sia quello più personale, più intimo, più rappresentativo. Il rapper Gemitaiz, che nella vita si chiama Davide Luca, ha chiamato il suo terzo ...

Lanciò una molotov dentro la discoteca Qube - vicino confessa : 'Non sopportavo la Musica alta' : Ha un volto l'uomo che la notte di domenica ha tentato di appiccare un incendio nei locali della discoteca Qube, di via di Portonaccio. I Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone lo hanno ...

Jenny De Nucci : 'Non solo Super! e Musical.ly - sto scrivendo un romanzo' : La muser, quasi diciottenne, Jenny De Nucci, protagonista di uno speciale su Super! , canale 47 dtt e 625 di Sky, intitolato Jenny not Jennyfer , è stata ospite di 'Cartoons on the bay' a Torino. Ci ...

Musica - Gino Paoli e Danilo Rea al teatro Manzoni di Monza : «Le canzoni belle non stancano mai» : Venerdì sera, teatro Manzoni di Monza. Gino Paoli e il pianista Danilo Rea portano in scena "Due come noi …", una collaborazione consolidata all'insegna dell'improvvisazione. L'ultimo evento della ...

International Jazz day. Il 29 e 30 aprile la Sardegna si apre alla Musica e non solo : L'annuale appuntamento è promosso dall'UNESCO, l'Agenzia dell'Onu per l'Educazione, la Scienza e la Cultura: una giornata istituita nel 2011 per sottolineare il ruolo che la musica Jazz può giocare ...

Domenica di sole e Musica a Perugia : il concerto che non ti aspetti in piazza IV Novembre : Si trattava di giovanissime che viaggiano in economia, come si arguiva da sacchi e materiali ammonticchiati al centro del semicerchio entro cui erano disposte. Guidate dalla loro direttrice, con ...