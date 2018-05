Musica e arte con Brinzi al chiostro di S Micheletto

Musica classica - jazz - danza e arte : Ravello Festival 2018 da record : La chiusura jazz sarà affidata a Bill Frisell accompagnato sul palco dalla cantante Petra Haden con il progetto When you wish upon a star dedicato al mondo del cinema e a quelle atmosfere Musicali ...

Musica e arte : tutte le declinazioni dei clown in sette spettacoli d'autore : ...ministeriale multidisciplinare C.L.A.P.Spettacolodalvivo ha deciso di puntare l'attenzione proprio sulla figura del pagliaccio intitolando la rassegna «Tendenza clown» e proponendo sette spettacoli ...

Eventi. Nasce "Maggio Faentino" : Musica - arte - sport - cibo - ceramica - alla scoperta del territorio : ... che hanno scelto di fare squadra e unire le loro voci e le loro esperienze per far conoscere la realtà faentina dentro e fuori il territorio, in un continuum tra musica, arte, sport, cultura, ...

Bungaro - Le previsioni della mia felicità 'L ho scritta per la nostra parte più fragile' - Musica - Spettacoli : NAPOLI - I pronostici non servono. 'Si può sfiorare la felicità ogni giorno. Amando la pioggia, quello che stai facendo o il sorriso di un amico. Ecco perché, anche se può sembrare una storia d'amore, ...

Ed Sheeran potrebbe partecipare a un film dedicato a delle leggende della Musica : Tra i programmi futuri di Ed Sheeran la musica potrebbe intrecciarsi con il cinema. [arc id=”1bd44dce-33e1-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Stando a quanto riportato dal magazine The Mail On Sunday, il cantante sarebbe stato chiamato a partecipare a un nuovo film dedicato a una band che ha fatto la storia della musica: i Beatles! via GIPHY A dirigere la pellicola dal titolo provvisorio “All You Need Is Love” sarebbe Danny Boyle, ...

Concerto "La Musica del cuore" - martedì la presentazione : ... tesa a valorizzare i talenti locali e regionali, a dimostrazione che i valori nostrani, in particolare della gioventù calabrese, sono in grado di offrire spettacoli di grande rilievo e ...

Zen Circus - dal centro sociale a Sky Arte 'In tv ci sono andati i Sex Pistols - perché noi no ' - Musica - Spettacoli : Non gridano più 'andate tutti affanculo' gli Zen Circus , ma ascoltando Il fuoco in una stanza , la sensazione è comunque quella che si prova quando si ha una maglia di lana a contatto con la pelle, ...

Al Villaggio per la Terra cinque giorni di Musica e arte per celebrare il Pianeta : Dal 21 al 25 aprile al Villaggio per la Terra – il momento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta più importante del Paese, organizzato da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari – prenderà vita un programma culturale ricco di concerti e performance artistiche per dialogare direttamente con i giovani sulle grandi tematiche ambientali e sociali. Grande spazio dato ai giovani artisti con musica e spettacoli, da sempre mezzi ...

Olimparty Palmi - al via i preparativi. La prima edizione calabrese della convention di Sport - Musica - Arte e Spettacolo : Sono iniziati in questi giorni i preparativi per la prima edizione dell'Olimparty Palmi, edizione calabrese del grande evento di Sport, Musica e Spettacolo organizzano nella città di Messina, e che ...

Niscemi - al via da domani la sagra del carciofo : sei giorni di degustazioni - Musica - arte e spettacoli : Questi gli spettacoli e gli appuntamenti di maggiore rilievo del vastissimo programma della XXXVIII edizione della sagra del carciofo: 'The tempest' previsto sabato 7 aprile alle 21, in piazza ...

"Autismo… te lo racconto in Musica" : mercoledì 4 aprile all'Orfeo l'arte abbatte ogni barriera : Come ogni anno, il 2 aprile si è celebrato la Giornata Mondiale della consapevolezza sulla sindrome autistica, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007. Da quel momento in tutto il mondo si cerca di abbattere le barriere dell'isolamento e della discriminazione attraverso un'informazione capillare ad ampio spettro sulla sindrome autistica, con l'obiettivo di arrivare tanto ai ...

Reggio Calabria " L'evento culturale "Excalibur Fest " Arte - Musica & Vita" : ... cacce al tesoro, giochi di ruolo cartacei e dal vivo, giochi da tavolo e molto altro! Inoltre Spettacoli teatrali e uno spettacolo di danza a cura della A.S.D "Vividanza". Insieme al mito, i ...

Biella : Torna Musicarte con l'Acqua nella collezione storico-artistica : Nuovo percorso tematico domenica 8 aprile, alle 16, per Musicarte, il progetto di Museo del Territorio Biellese e UPBeduca dedicato alla valorizzazione della collezione permanenti del Museo. Dopo il ...

Sky Arte - dal 2 al 4 aprile tre giorni di grande Musica : Pearl Jam - Soundtracks e Zen Circus. L’anteprima : Su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky) Pasquetta e l’inizio di aprile saranno dedicati alla grande musica e ai loro protagonisti. Da lunedì 2 aprile sono in palinsesto 3 prime visioni: 1 esclusivo film–concerto, 1 produzione originale e 1 nuova serie tv tutte rigorosamente in prima serata. Si pArte il 2 aprile alle 21.15 con il film concerto Pearl JAM – LET’S PLAY TWO, il documentario diretto dal regista e fotografo Danny Clinch realizzato per ...