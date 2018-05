Music Inside | da Morgan a Stef Burns a Rimini 12 palchi fra show e incontri

Music Inside Rimini - countdown per l'inizio della terza edizione : Teleborsa, - Il conto alla rovescia è iniziato, mancano solo tre giorni al l'inizio della terza edizione di Music Inside Rimini , organizzata nel quartiere espositivo romagnolo da Italian Exhibition ...

Efesto Production al Mir - Music Inside Rimini : Efesto Production annuncia la sua nuova presenza al MIR " Music Inside Rimini la fiera delle tecnologie audio, video, luci per concerti, spettacoli, cinema, eventi e location che si terrà dal 6 al 8 Maggio 2018 a Rimini . Vi invitiamo a visitare il nostro salotto in cui potete ricevere tutte le informazioni sui prodotti Efesto . La ...

MIR Music Inside Rimini : Morgan - Cecilia e Xantoné Blacq sul palco del Music Square – 6/7/8 maggio 2018 : Manca meno di un mese alla terza edizione del Music Inside Rimini – Music , Technology, Light & Sound e Video, format unico nel suo genere che si terrà dal 6 all’ 8 maggio 2018 presso il quartiere fieristico di Rimini . L’evento, unico in Europa, ha dimostrato di coniugare al meglio le esigenze e le curiosità sia del pubblico professionale, sia di […]

Music Inside Rimini dal 6 all'8 Maggio : Musica e spettacolo da vivere - produrre e conoscere - : La terza edizione della rassegna dedicata alla produzione di spettacoli Musicali e di Musica in tutti gli ambiti cresce per espositori ed eventi dal vivo. Dedicata ai professionisti di un settore in forte sviluppo La prossima edizione di Music Inside Rimini che ...