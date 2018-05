MPS | via libera a cessione Juliet

WEC : anche Alonso al via della Sei Ore di Spa-FrancorchaMPS : TOYOTA FAVORITA - Prima di tentare di vincere la 24 Ore di Le Mans a giugno, il due volte campione del mondo di F1 , 2005, 2006, sarà l'attrazione sulla storica pista delle Ardenne questo fine ...

MPS - Profumo e Viola rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso : Mps, Profumo e Viola rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso L’ex presidente e l’ex ad sono imputati nell'ambito di uno dei processi sulla crisi dell'istituto bancario senese, in particolare sulla contabilizzazione dei derivati Santorini e Alexandria. Il processo inizierà il 17 luglio Parole chiave: ...

MPS : Profumo e Viola rinviati a giudizio : Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex presidente ed ex amministratore delegato di MPS (Monte dei Paschi di Siena), sono stati rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso in bilancio dal gup di Milano in uno dei procedimenti in corso relativi all’istituto bancario senese. Le accuse a carico di Profumo e Viola sono relative alla contabilizzazione di prodotti finanziaria derivati, tra il 2011 e il 2014, i famigerati Santorini e Alexandria. ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ MPS - Viola e Profumo rinviati a giudizio. In Borsa chiude sopra i 2 - 65 euro : Mps, Viola e Profumo rinviati a giudizio con Salvadori e la stessa banca. MONTEPASCHI in Borsa chiude sopra quota 2,65 euro ad azione. Ultime notizie live di oggi 27 aprile 2018(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 17:34:00 GMT)

MPS - Viola e Profumo rinviati a giudizio : 12.14 Il Gup di Milano Alessandra Del Corvo ha rinviato a giudizio con le accuse di aggiotaggio e falso in bilancio i due ex vertici di Mps Fabrizio Viola e Alessandro Profumo, nell'ambito di uno dei processi sulla crisi dell'istituto senese. Il processo comincerà il 17 luglio. La Procura di Milano aveva chieso il proscioglimento di entrambi.

