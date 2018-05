Movimento 5 Stelle | Di Maio “Si torni al voto il 24 giugno | il governo di tregua

'Nel Movimento 5 stelle devono stare molto attenti'. Parlano i sondaggisti : l'effetto Fedriga su Di Maio : 'Più che di campanello parlerei di vera e propria sirena'. Enzo Risso , direttore scientifico di Swg , analizza il crollo del Movimento 5 stelle in Friuli Venezia Giulia dove si è fermato al 7 per ...

Il Movimento 5 Stelle perde (anche) Nettuno : sindaco sfiduciato - si apre il caso Lazio : Tredici consiglieri comunali hanno sfiduciato il sindaco di Nettuno con una firma dal notaio. Tra loro, anche quattro esponenti della maggioranza. L'esperienza amministrativa del Movimento 5 Stelle guidata da Angelo...

Come il Movimento 5 Stelle dirà “arrivederci” alla regola dei due mandati elettivi : Una "scusa" tecnica e tante ragioni di buonsenso: così il Movimento 5 Stelle "supererà" l'ultimo tabù, la regola del doppio mandato elettivo. Senza cambiarla.Continua a leggere

ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018 - COME SI VOTA/ La partita del Movimento 5 Stelle : ELEZIONI REGIONALI 2018, COME si VOTA in FRIULI VENEZIA GIULIA: ultime notizie, liste, candidati e scheda elettorale. Sì al voto disgiunto, orari e info dettagli sul voto del 29 aprile 2018(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 19:42:00 GMT)

Sondaggi. Gli elettori del Movimento 5 stelle vogliono l’accordo di governo con la Lega : Solo il 16 per cento degli elettori del Movimento 5 stelle vuole l’asse con il Pd. Tra i leghisti il 41% preferisce l'intesa con Di Maio. Ma ciò che emerge in maniera più distinta dal sondaggio del Corsera è l’incertezza degli italiani sul futuro dell’esecutivo.Continua a leggere

Gli elettori del Movimento 5 stelle vogliono l'accordo con la Lega : La maggioranza degli elettori del Movimento 5 stelle vuole un accordo con la Lega per formare un governo. È quanto riporta un sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della sera.Tra i pentastellati l'alleanza preferita è quella con la Lega (59%) che precede di gran lunga quella con il Pd (16%) e con il centrodestra (all'8% nonostante il veto di Di Maio su Berlusconi). I leghisti appaiono divisi: il 41% auspica un ...

Movimento 5 stelle - simbolo a rischio : Grillo in Tribunale : Lunedì, nel primo pomeriggio, in Tribunale di Genova torna sulla contesa tra la prima associazione M5S, quella nata nel 2009, e l'associazione venuta alla luce nel dicembre 2017 a cui Grillo, proprio per sfuggire alle...

Dialogo tra Movimento 5 stelle e PD : si deve andare oltre le differenze Video : Il presidente della Camera Roberto #Fico, incaricato da Sergio Mattarella presidente della Repubblica al secondo mandato esplorativo, annuncia tanto al Capo dello Stato quanto ai cittadini che la consultazione si è conclusa positivamente. Ciò che ne esce è il Dialogo tra Movimento 5 stelle e Partito Democratico [Video]in vista di un'alleanza ai fini politici per dare un governo all'Italia. Intanto si attende anche l'esito della direzione del PD ...

Dialogo tra Movimento 5 stelle e PD : si deve andare oltre le differenze : Il presidente della Camera Roberto Fico, incaricato da Sergio Mattarella (presidente della Repubblica) al secondo mandato esplorativo, annuncia tanto al Capo dello Stato quanto ai cittadini che la consultazione si è conclusa positivamente. Ciò che ne esce è il Dialogo tra Movimento 5 stelle e Partito Democratico in vista di un'alleanza ai fini politici per dare un governo all'Italia. Intanto si attende anche l'esito della direzione del PD che ...

Il Movimento 5 Stelle chiude la campagna elettorale a Udine : Il MoVimento 5 Stelle chiude la campagna elettorale per le Regionali e per le amministrative 2018 a Udine. Domani, venerdì 27 aprile alle ore 19.30 attivisti e portavoce si ritroveranno infatti all'...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>Ora tocca al Movimento 5 Stelle : 13.15 - Con un po' di ritardo sulla tabella di marcia, la delegazione del MoVimento 5 Stelle è appena giunta a Montecitorio per il secondo giro di consultazioni col Presidente della Camera Roberto Fico. Insieme a Luigi Di Maio ci sono ancora Danilo Toninelli e Giulia Grillo. L'incontro non dovrebbe durare più di 30 minuti.#Consultazioni2018: il Presidente @Roberto_Fico incontra in questo momento a Montecitorio la delegazione del @Mov5Stelle. ...

Movimento 5 Stelle nocivo e antisistema L'Italia è in un vicolo cieco. Analisi : L’attuale situazione politica italiana è talmente confusa che i commenti dei più grandi giornali e dei più grandi politologi si riassumono in un gigantesco: “Non lo so”. Ma se non possiamo prevedere il futuro possiamo almeno tentare di capire il passato Segui su affaritaliani.it

Silvio Berlusconi : 'Movimento 5 Stelle come primo apparire di Hitler' : 'L'altro giorno ho chiesto ad alcune persone a cui stavo dando una mano: 'come vi sentite di fronte al comportamento di questa formazione politica, di questo movimento che non si può definire un ...

Cinque Stelle - altro che sinistra Il Movimento da sempre a destra Duro compito per Roberto Fico : Il M5S ora sta cercando di fare il governo con il Pd e improvvisamente si riscopre di sinistra, solo perché il Presidente della Camera Roberto Fico va in giro con l’autobus (ma comunque c’era un fotografo) e da giovane frequentava Segui su affaritaliani.it