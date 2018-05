MotoGp Spagna in tv | gli orari della gara su Sky e Tv8

LIVE MotoGp - GP Spagna 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Tornano in pista Valentino Rossi e Andrea Dovizioso : La cronaca della FP1 CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 13.45 Buongiorno a tutti. Alle 14.05 inizierà il secondo turno delle prove libere ...

MotoGp - GP Spagna 2018 : qualifiche (sabato 5 maggio). A che ora cominciano e come vederle in tv? Il programma completo : Sabato 5 maggio andranno in scena sul circuito di Jerez de la Frontera le qualifiche del GP di Spagna 2018, quarta prova del Mondiale di MotoGP. Sulla pista andalusa i centauri della top class si confronteranno in cerca del tempo più veloce. Marc Marquez sembra essere il favorito numero uno. Dopo il successo di Austin (Stati Uniti), il campione del mondo della Honda pare aver trovato il giusto equilibrio e punta a vincere su un tracciato che non ...

LIVE MotoGp - GP Spagna 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Tornano in pista Valentino Rossi e Andrea Dovizioso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Altri 45 minuti a disposizione dei piloti per trovare il giusto set-up delle proprie moto e prendere ulteriore confidenza con il tracciato di Jerez de la Frontera in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara di domani. Nel primo turno disputato questa mattina, Andrea Dovizioso ha piazzato il miglior tempo ...

MotoGp - GP Spagna 2018 : risultato e classifica prove libere 1 : Andrea Dovizioso parte bene - ma Marquez è ad un soffio. Quarto Petrucci - sesto Rossi : Andrea Dovizioso (Ducati) impressiona nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2018 della MotoGP di Jerez de la Frontera. Il romagnolo, infatti, forza solamente in chiusura di turno, facendo segnare il miglior tempo assoluto in 1:39.268 nonostante problemi di traffico nella seconda parte del suo giro. Al secondo posto si classifica il leader della classifica mondiale, Marc Marquez (Honda) distante appena 7 millesimi, mentre ...

MotoGp - GP Spagna 2018 : risultati - classifica e tempi prove libere 1. Andrea Dovizioso in testa davanti a Marquez. Valentino Rossi sesto : Uno scatenato Andrea Dovizioso ha firmato il miglior tempo nel primo turno di prove libere del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese della Ducati si è letteralmente esaltato nel finale e ha stampato un notevole 1:39.268 battendo il grande rivale Marc Marquez per appena sette millesimi. Valentino Rossi sesto ad appena 2 decimi dando delle importanti risposta in sella a una Yamaha che si sta ben comportando. Le Ducati ...

LIVE MotoGp - GP Spagna 2018 in DIRETTA : prove libere a Jerez. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. I piloti avranno a disposizione due turni di 45 minuti ciascuno per trovare il giusto set-up, tirare fuori il meglio dalle proprie moto e ottenere il miglior feeling con il circuito. Marc Marquez sembra partire con i favori del pronostico ma Andrea Dovizioso dovrà difendersi a tutti i costi con un tracciato sulla carta a lui poco ...