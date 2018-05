MotoGP Jerez | la Yamaha fa il gambero Rossi | Situazione difficile

DIRETTA MotoGP/ Prove libere FP2 - sorpresa Dovizioso : "Non mi aspettavo questo feeling" (GP Jerez 2018) : DIRETTA MOTOGP streaming video SKY FP2: Crutchclow primo seguito da Pedrosa e Zarco. Dovizioso sesto dietro a Marquez condizionato da una caduta. Crisi Valentino Rossi nono (GP 2018 Jerez)(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:07:00 GMT)

MotoGP - Jerez : Presentazione Week End 4 - 5 e 6 Maggio 2018 : Il MotoGP approda in Europa, a Jerez. La pista spagnola è di quelle che fanno la differenza: lo sa bene il leader del campionato, Andrea Dovizioso che qui non è mai salito sul podio Dopo il Losail, Termas de Río Hondo e Austin, il campionato della classe regina delle due ruote, arriva in Europa, supera le colonne d’Ercole e si ferma a Jerez de la Frontera, nel sud della Spagna. Qui si trova uno dei circuiti più brevi della ...

MotoGP Spagna 2018 a Jerez - prove libere. La diretta. Dovizioso davanti a Marquez : Venerdì di prove libere a Jerez de la Fontana. Dovizioso chiude primo davanti alla Honda di Marquez. Valentino conclude in sesta posizione Motogp Spagna 2018 a Jerez, orari tv , diretta Sky e ...

MotoGP - Gp Jerez FP1 : Dovizioso sorprende Marquez - KTM strepitosa : MotoGP Gp Jerez Prove Libere 1 Splende il sole sul circuito di Jerez de la Frontera, da ieri intitolato alla memoria di Angel Nieto, 12+1 volte campione del mondo, scomparso all'età di 70 anni ad Ibiza lo scorso 3 agosto, dopo un incidente con il Quad. I piloti della classe MotoGP sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere con 18.2° nell'...

LIVE MotoGP - GP Spagna 2018 in DIRETTA : prove libere a Jerez. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. I piloti avranno a disposizione due turni di 45 minuti ciascuno per trovare il giusto set-up, tirare fuori il meglio dalle proprie moto e ottenere il miglior feeling con il circuito. Marc Marquez sembra partire con i favori del pronostico ma Andrea Dovizioso dovrà difendersi a tutti i costi con un tracciato sulla carta a lui poco ...

MotoGP - Gp Jerez : Dall'Igna - Ducati - - 'Rinnovo con Dovizioso difficile - ma penso positivo' : Clicca qui leggere le dichiarazioni di DesmoDovi , mentre di seguito riportiamo le parole del papà delle Desmosedici rilasciate a Sky Sport. 'Sul tavolo c'è già un'opzione per Dovi, non siamo ancora ...

MotoGP - Marquez e Dovizioso : 'Fiducioso per Jerez' : 'Jerez mi piace anche se non è una delle mie preferite, non vinco dal 2014 ma quest'anno la moto va meglio e proveremo a vincere. Sono fiducioso'. Il campione del mondo Marc Marquez arriva a Jerez con l'obiettivo di tornare in vetta al mondiale, occupata da Andrea Dovizioso. 'La moto è andata forte nelle ultime due gare a Rio Hondo e Austin ma le pista in ...