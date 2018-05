MotoGP in tv - su che canale vedere le prove libere del GP di Spagna? Diretta su Sky - gli orari delle differite su TV8 : Va in scena a Jerez il GP di Spagna, primo appuntamento europeo del Motomondiale 2018. Si tratta di una pista storica, nettamente diversa dalle tre affrontate finora. Per questo motivo è tanta la curiosità per capire se e come potranno cambiare i valori in pista. Finora il favorito numero uno per il titolo in MotoGP è stato Marc Marquez, velocissimo con la sua Honda. A guidare la classifica, però, è Andrea Dovizioso, sebbene di un solo punto. ...

MotoGP - Marc Marquez e l’unico punto debole che lo rende vulnerabile. Se messo sotto pressione… : Prima gara europea per il Motomondiale, che, come sempre, comincia il suo viaggio nel Vecchio Continente da Jerez. Il GP di Spagna comincia con Andrea Dovizioso in vetta alla classifica ma con Marc Marquez alle calcagna, dopo un inizio di stagione da protagonista assoluto (nel bene e nel male). La Yamaha, invece, continua a mostrare un doppio volto: se Maverick Viñales ha ritrovato confidenza, non si può dire lo stesso per Valentino ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Spagna : Siamo pronti per il quarto appuntamento stagionale nel Mondiale MotoGP 2018. Il circus sbarca in Europa e, come consuetudine, esordisce con il Gran Premio di Spagna, facendo tappa a Jerez de la Frontera. Un tracciato storico che metterà in scena un’altra grande battaglia nella classe regina. Sono numerosi gli spunti e gli aspetti interessanti da sottolineare. Andiamo ad analizzare i più importanti. 1) Marc Marquez-Honda, un binomio ...

MotoGP tv - GP Spagna 2018 : su che canale vedere prove - qualifiche e gara? Tutti gli orari su Sky e TV8 - tra dirette - differite e repliche : Dal 4 al 6 maggio il Circus del Motomondiale si esibirà nella prima tappa europea in calendario. Si arriva a Jerez de la Frontera (Spagna) e, su uno dei tracciati più tradizionali, si rinnova la contesa nella classe regina. Marc Marquez, Daniel Pedrosa, Maverick Vinales e Jorge Lorenzo vorranno animare la scena nell’appuntamento di casa mentre Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso sorprendere. In particolare il “Dottore” ama ...

MotoGP in tv - su che canale vedere il GP di Spagna? Le dirette e le differite su SKY e TV8 : Dal 4 al 6 maggio il Circus del Motomondiale si esibirà nella prima tappa europea in calendario. Si arriva a Jerez de la Frontera e su uno dei tracciati più tradizionali si rinnova la sfida nella classe regina. Marc Marquez, Daniel Pedrosa, Maverick Vinales e Jorge Lorenzo vorranno animare la scena nell’appuntamento di casa mentre Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso sorprendere. In particolare il “Dottore” ama questo circuito e ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Andrea Dovizioso e una Ducati che fatica a progredire come vorrebbe. Serve la svolta per il Mondiale : Il Circus del MotoMondiale torna protagonista nel prossimo weekend sul tracciato spagnolo di Jerez de la Frontera, primo appuntamento europeo in calendario. Dopo il dominio assoluto di Marc Marquez ad Austin, in Texas (Stati Uniti), la classe regina guarda al round andaluso con curiosità vista la situazione di classifica molto incerta. Guida la graduatoria iridata, infatti, Andrea Dovizioso, sulla Ducati, con un punto di vantaggio su Marquez e 5 ...

MotoGP - due giorni di test con la Ducati al Mugello per Michele Pirro : TORINO - Michele Pirro e il Ducati test Team hanno appena concluso due giorni di prove sul circuito del Mugello. Gli obiettivi? Raccogliere informazioni importanti per la Desmosedici GP 2018 e per il ...

MotoGP - Roberts : «Marquez fa cose che gli altri si sognano» : ROMA - A soli 25 anni Marc Marquez è già entrato con merito nella storia della MotoGp, nel bene e nel male. Convincendo a suon di vittorie persino le vecchie glorie, come Kenny Roberts, che ora ha 66 ...

Orari MotoGP Spagna 2018 : a che ora la differita su TV8 Video : Domenica 6 maggio si correra' la gara del Motogp Spagna, quarta prova del Mondiale 2018. A re gli Orari della differita su TV8. L'ultimo Gran Premio di Austin [Video] ha visto la vittoria di Marc Marquez. Il pilota della Honda è stato protagonista di una fuga solitaria, vincendo meritatamente la corsa statunitense. Si è trattato del primo sigillo in campionato per il campione iberico quest'anno, dopo il caos verificatosi in Argentina e la prima ...

MotoGP Austin 2018 : Rossi determinato - dove seguire qualifiche e gara Video : MotoGP che fa tappa ad Austin in vista di un nuovo appuntamento con il Motomondiale. Nelle giornate passate vi avevamo rivelato del botta e risposta fra #Valentino Rossi e Marc Marquez al termine del Gran Premio d'Argentina che ha lasciato una serie di evidenti tensioni. Il pilota della Yamaha ha espressamente attribuito allo spagnolo l'appellativo di pilota pericoloso, rimasto però impunito dal giudici di gara. Archiviata, almeno per il momento ...

MotoGP - Andrea Dovizioso rifiuta l’offerta di rinnovo della Ducati. Il manager : “Chiediamo ciò che è giusto” : Il contratto di Andrea Dovizioso con la Ducati scadrà al termine del 2018: attualmente le due parti sono molto lontane da un’ipotesi di rinnovo. Secondo quanto riporta motorsport.com, il forlivese ha rifiutato la prima proposta da parte della scuderia di Borgo Panigale avvenuta ad Austin in occasione del recente GP delle Americhe. Il manager Simone Battistella ha rivelato che un accordo, in questo momento, è davvero molto lontano. La ...

MotoGP : Americhe - la delusione di Rossi : ANSA, - ROMA, 23 APR - "È stato un fine settimana abbastanza positivo e sono stato anche veloce. Ma sono un po' deluso, pensavo di lottare per il podio". In poche parole, Valentino Rossi sintetizza ...

Video MotoGP/ Highlights Gp Americhe 2018 (Austin) e classifica piloti : Video MotoGp, Highlights Gp Americhe 2018 ad Austin: la vittoria di Marc Marquez su Vinales e Iannone. Tre italiani nei primi cinque, Andrea Dovizioso in testa alla classifica piloti(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 03:15:00 GMT)

Podio MotoGP G.P Austin Americhe 2018 : Marquez-Vinales-Iannone : Tutto pronto ad Austin, Texas, per il Gran premio d'America, terzo appuntamento del moto mondiale 2018 della classe regina, la Moto GP. MotoGP, GP Austin 2018: la griglia di partenza, Marc Marquez penalizzato di tre posizioni L'attesa è finita, ad Austin torna la MotoGP: sul tracciato statunitense prenderà il via la terza gara della stagione. Ieri si sono svolte le qualifiche ufficiali che hanno visto Marc Marquez protagonista con la conquista ...