MotoGP | GP Spagna 2018 Valentino Rossi | “Con le temperature basse soffriamo di meno

MotoGP 2018 : GP Spagna - Yamaha indietro tutta. Maverick Vinales : 'Mai così male nel 2018' : Weekend in salita per le due Yamaha a Jerez , dove domenica alle 14 , gara in esclusiva su Sky Sport MotoGP HD, canale 208, si corre il quarto GP della stagione. Gara importante per il team, come ha sottolineato Valentino Rossi nei giorni scorsi: "E' una tappa cruciale per capire il nostro ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : qualifiche (sabato 5 maggio). Come vederle in tv e diretta streaming. Orari - programma e differite : Dopo la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera, che hanno messo in mostra una ottima Honda sia con Cal Crutchlow che con i soliti Dani Pedrosa e Marc Marquez, è già tempo di qualifiche per un sabato ad alta tensione sul tracciato andaluso. Le tre classi, infatti, decideranno le proprie griglie di partenza sul filo dei millesimi. Si inizia a fare sul serio, quindi, con la Moto3 che vedrà l’inizio ...

GP Spagna MotoGP - vola Crutchlow. Iannone 4° - Dovi 6° e Rossi 9° : Si comincia nel segno della Honda e di Cal Crutchlow. Il britannico del team LCR in 1'38"614 ha preceduto di 28 millesimi la Honda ufficiale di Daniel Pedrosa nella prima giornata di prove libere del ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Cal Crutchlow fulmine - quinto Marquez davanti a Dovizioso - nono Valentino Rossi : Si temeva l’arrivo della pioggia, invece la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna della MotoGP si è disputata senza alcun problema. Il più veloce di questo turno è risultato il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) che ha fermato i cronometri sul tempo di 1:38.614, staccando il padrone di casa, Dani Pedrosa (Honda) di appena 28 millesimi. I primi due della classifica confermano l’ottimo feeling tra la moto ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : classifica combinata prove libere. Cal Crutchlow in testa - Dovizioso e Valentino Rossi nei dieci : Cal Crutchlow ha firmato il miglior tempo al termine dei due turni di prove libere del GP di Spagna, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il britannico della Honda ha chiuso in 1:38.614, 28 millesimi meglio di un rinato Dani Pedrosa ma subito dietro c sono Johann Zarco su Yamaha e Andrea Iannone su Suzuki, entrambi a 9 centesimi. Marc Marquez quinto a 2 decimi a causa di una caduta nel finale che gli ha impedito di migliorare. Andrea Dovizioso ...

