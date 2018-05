MotoGP | Andrea Dovizioso ha rifiutato due offerte di Ducati? Richiesti 7 milioni di euro

MotoGP - GP Spagna 2018 : risultato e classifica prove libere 1 : Andrea Dovizioso parte bene - ma Marquez è ad un soffio. Quarto Petrucci - sesto Rossi : Andrea Dovizioso (Ducati) impressiona nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2018 della MotoGP di Jerez de la Frontera. Il romagnolo, infatti, forza solamente in chiusura di turno, facendo segnare il miglior tempo assoluto in 1:39.268 nonostante problemi di traffico nella seconda parte del suo giro. Al secondo posto si classifica il leader della classifica mondiale, Marc Marquez (Honda) distante appena 7 millesimi, mentre ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : risultati - classifica e tempi prove libere 1. Andrea Dovizioso in testa davanti a Marquez. Valentino Rossi sesto : Uno scatenato Andrea Dovizioso ha firmato il miglior tempo nel primo turno di prove libere del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese della Ducati si è letteralmente esaltato nel finale e ha stampato un notevole 1:39.268 battendo il grande rivale Marc Marquez per appena sette millesimi. Valentino Rossi sesto ad appena 2 decimi dando delle importanti risposta in sella a una Yamaha che si sta ben comportando. Le Ducati ...

MotoGP - Jorge Lorenzo lascia la Ducati : la Suzuki vuole lo spagnolo e molla Andrea Iannone : Si entra nel vivo del mercato piloti e il nome al centro delle trattative è quello di Jorge Lorenzo . Lo spagnolo, che per adesso corre in sella alla Ducati , non sta rendendo bene e la casa di Borgo ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : la rinascita di Andrea Iannone. Serve continuità per convincere la Suzuki : Nel Luna Park di Austin (Stati Uniti), Andrea Iannone è tornato ad assaporare un podio che mancava da diverso tempo alla propria “tavola“. Il centauro di Vasto, terzo nel round iridato di MotoGP in Texas, è parso finalmente consistente sulla sua Suzuki e, reduce da una stagione molto difficile, questo risultato è da annotare. Certo, non basta per cancellare tutte le difficoltà incontrate da “The Maniac” in ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Andrea Dovizioso e una Ducati che fatica a progredire come vorrebbe. Serve la svolta per il Mondiale : Il Circus del MotoMondiale torna protagonista nel prossimo weekend sul tracciato spagnolo di Jerez de la Frontera, primo appuntamento europeo in calendario. Dopo il dominio assoluto di Marc Marquez ad Austin, in Texas (Stati Uniti), la classe regina guarda al round andaluso con curiosità vista la situazione di classifica molto incerta. Guida la graduatoria iridata, infatti, Andrea Dovizioso, sulla Ducati, con un punto di vantaggio su Marquez e 5 ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : si riparte con Andrea Dovizioso davanti a tutti. Ma il vero favorito è Marc Marquez… : La MotoGP sbarca in Europa per il suo primo Gran Premio nel “vecchio continente” con la classica tappa spagnola di Jerez de la Frontera. Casa di Marc Marquez e Maverick Vinales, dunque, rispettivamente secondo e terzo della classifica generale. Due piloti giovani ed arrembanti, ma davanti a tutti, seppur per un misero punticino, c’è ancora il nostro Andrea Dovizioso. Bottino risicato o bicchiere mezzo pieno? Visto ...

MotoGP - Andrea Dovizioso e Ducati : un matrimonio destinato a durare (al di là delle facciate…) : È notizia di ieri il rifiuto del rinnovo offerto dalla Ducati da parte di Andrea Dovizioso. È quanto emerso dal paddock a seguito del weekend di Austin, direttamente per voce del manager del pilota italiano Simone Battistella. Un rifiuto di carattere economico: Dovi chiede un cospicuo aumento dell’attuale ingaggio, di circa 3 milioni di euro, il più basso tra i top rider. Quello di Dovizioso, però, non è affatto un “capriccio”. ...

MotoGP - Andrea Dovizioso rifiuta l’offerta di rinnovo della Ducati. Il manager : “Chiediamo ciò che è giusto” : Il contratto di Andrea Dovizioso con la Ducati scadrà al termine del 2018: attualmente le due parti sono molto lontane da un’ipotesi di rinnovo. Secondo quanto riporta motorsport.com, il forlivese ha rifiutato la prima proposta da parte della scuderia di Borgo Panigale avvenuta ad Austin in occasione del recente GP delle Americhe. Il manager Simone Battistella ha rivelato che un accordo, in questo momento, è davvero molto lontano. La ...

MotoGP - la formichina Andrea Dovizioso. In testa al Mondiale - ma serve un cambio di marcia per infastidire Marquez : Andrea Dovizioso si è confermato in testa al Mondiale MotoGP anche al termine del GP delle Americhe concluso al quinto posto. Il forlivese conserva un punto di vantaggio su Marc Marquez che ha letteralmente dominato sul circuito di Austin (sesta vittoria consecutiva su questo circuito) riscattandosi alla grande dopo i noti fatti di Termas de Rio Hondo. Il pilota della Ducati sta facendo un po’ la formichina: dopo la fantastica vittoria in ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Andrea Dovizioso in testa - +1 su Marc Marquez. Valentino Rossi attardato : Andrea Dovizioso si conferma in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018 al termine del GP delle Americhe. Il forlivese della Ducati, quinto ad Austin, conserva un punto di vantaggio su Marc Marquez che ha dominato sul circuito texano. Maverick Vinales insegue a cinque punti, Valentino Rossi è invece attardato di 17 lunghezze. Classifica Mondiale MotoGP 2018: # PILOTA PUNTI 1. Andrea Dovizioso 46 2. Marc ...

MotoGP; GP Americhe 2018 : Marc Marquez infila la sesta ad Austin. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso ai piedi del podio. Risultato e classifica : Il Gran Premio delle Americhe della MotoGP 2018 va, non a sorpresa, a Marc Marquez (Honda). Il campione del mondo in carica, infatti, centra il sesto successo sul COTA – Circuit of the Americas in altrettante apparizioni nella classe regina e si rilancia dopo le polemiche di Termas de Rio Hondo. Lo spagnolo ha condotto la gara senza problemi sin dall’avvio. Il numero 93 ha iniziato a fare il suo ritmo e ha letteralmente preso il ...

MotoGP - Andrea Dovizioso è ottimista in vista della gara : “Abbiamo un buon set-up per la gara. Penalità a Marquez? Non entro nel merito” : Ottavo al termine della qualifica di ieri, Andrea Dovizioso è apparso sofferente nel weekend di Austin (Stati Uniti), terzo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Tuttavia, il forlivese si è detto soddisfatto del lavoro fatto, in chiave gara, dalla Ducati: “Sono molto contento del lavoro fatto tra venerdì e sabato, perché eravamo un po’ lontani e con poco feeling, però credo che abbiamo preso le decisioni giuste sulla carena e sul set-up ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Andrea Iannone davanti a tutti - Valentino Rossi risponde a Marc Marquez : Il Campione del Mondo si conferma comunque il grande favorito in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara di domenica: lo spagnolo della Honda ha girato per larghi tratti con la ...