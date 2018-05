Moto2 | GP Spagna 2018 | prove libere 1 Francesco Bagnaia batte il primo colpo a Jerez

LIVE Moto2 - GP Spagna 2018 in DIRETTA : prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna di Moto2. È il primo appuntamento europeo, il quarto in totale della stagione. Si riparte da Austin, dove ha dominato Francesco Bagnaia, prendendosi in questo la leadership della classifica iridata. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha ora dieci punti di vantaggio su Mattia Pasini, solo settimo in Texas, e Alex Marquez. Quest’ultimo, però, a Jerez gioca in ...

Moto2 Spagna - Bagnaia : «Abbiamo raccolto molto e dobbiamo così» : JEREZ DE LA FRONTERA - Due vittorie nelle prime tre gare, questo è il bottino di Pecco Bagnaia in Moto2. Per il piemontese nella prima gara europea c'è da difendere il primato in classifica. Proprio a ...

Moto2 - GP Spagna 2018 : gli italiani corrono in casa degli spagnoli per cercare il poker di successi : Il Mondiale Moto2 2018 si sta trasformando in una sorta di Campionato Italiano. Tre gare disputate ed altrettante vittorie per i nostri portacolori. Al comando della classifica generale questo dominio viene confermato dai numeri. Francesco “Pecco” Bagnaia comanda con 57 punti, 10 in più della coppia formata da Mattia Pasini ed Alex Marquez, con Lorenzo Baldassarri in quinta posizione con 39 punti. Un inizio di stagione che fa davvero ...

Moto2 - Aegerter si frattura il bacino in allenamento : non sarà in Spagna : TORINO - Dominique Aegerter, pilota svizzero della Moto2, salterà il Gran Premio di Jerez de la Frontera per un infortunio in allenamento. Il pilota del Kiefer Racing era in sella ad una moto da ...