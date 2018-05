Basket - Final Four Champions League 2018 : Monaco e AEK in finale. Battuti Ludwigsburg e UCAM Murcia : La Finalissima della Champions League sarà tra Monaco e AEK Atene. Questo è stato il verdetto delle semiFinali della Final Four iniziata oggi all’OAKA della capitale greca. I padroni di casa avranno la grande occasione di giocarsi il trofeo davanti al loro pubblico, ma contro troveranno la corazzata monegasca, favorita per la vittoria Finale. Il Monaco si è sbarazzato del Ludwigsburg in semiFinale. I tedeschi sono partiti forte, portandosi ...

Monaco-AEK Atene - Finale Champions League 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Saranno Monaco e AEK Atene a giocarsi la Finale della Champions League 2018. I francesi hanno avuto vita facile contro i tedeschi del Ludwigsburg, mentre i greci hanno battuto in volata gli spagnoli dell’UCAM Murcia. L’AEK giocherà in casa, dal momento che la Final Four si tiene all’OAKA di Atene. Un fattore in più per provare a scardinare la corazzata monegasca, favorita per la conquista del titolo dopo il terzo posto dello ...

Basket - Champions League 2018 : sorteggiate le semifinali della Final Four. Il Monaco sfiderà il Ludwigsburg - l’AEK Atene affronterà l’UCAM Murcia : Sono state sorteggiate questa mattina le semiFinali della Final Four dell’edizione 2018 della Champions League, che si svolgerà dal 4 al 6 maggio all’OAKA di Atene. Ad ospitare l’evento è proprio una delle quattro Finaliste, come da decisione della FIBA una volta conosciute le partecipanti. L’AEK nel suo incontro di semiFinale se la vedrà con gli spagnoli dell’UCAM Murcia. Dall’altro lato del tabellone, ...