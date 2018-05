Molestie | niente Nobel per la Letteratura 2018

gqitalia

: Niente Nobel per la letteratura per lo scandalo molestie sessuali. L'Accademia svedeae fa mea culpa dopo gli scoop… - riotta : Niente Nobel per la letteratura per lo scandalo molestie sessuali. L'Accademia svedeae fa mea culpa dopo gli scoop… - SkyTG24 : Nobel letteratura 2018, niente premio dopo scandalo molestie - infoitcultura : Scandalo molestie, niente Nobel per la letteratura -

(Di venerdì 4 maggio 2018)premioper laquest’anno. L’edizionesalta un giro: non si terrà, è stata rinviata di un anno. Lo ha annunciato l’Accademia svedese che assegna il premio. Ilper il, aggiunge la nota dell’Accademia, verrà assegnato insieme a quello per il 2019. È la prima volta dal 1943, durante la Seconda Guerra mondiale, che non si tiene l’edizione delper la. All’origine della decisione c’è lo scandalo che ha scosso l’Accademia nei mesi scorsi, nato dalle presuntesessuali da parte del marito di una giurata. La cronaca dei fatti prende il via con i passi dell’Accademia svedese intrapresi dopo le accuse di 18 donne nei riguardi del fotografo francese Jean-Claude Arnault, che gestisce eventi culturali finanziati dall’Accedemia, marito della poetessa e scrittrice Katarina ...