Molesta 5 donne in stazione | arrestato

Una multa da 90 a 350 euro per chi Molesta le donne in strada : in Francia pronta la legge : La Francia pensa a una multa per le molestie di carattere "sessuale o sessista" in strada. Cinque mesi dopo essere stati incaricati dal governo di lavorare ad una possibile contravvenzione per "molestie di strada", cinque parlamentari di diverso colore politico - dal partito di maggioranza La République En Marche fino a La Nouvelle gauche e i centristi dell' Udi - hanno presentato un rapporto sul tema. "Permettere un cambiamento delle ...