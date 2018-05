Mirante | ' Ecco cosa mi ha insegnato Buffon'

calciomercato

: Mirante si sbilancia: «Io alla Juve? Ecco cosa ho deciso» - junews24com : Mirante si sbilancia: «Io alla Juve? Ecco cosa ho deciso» - sd_george : RT @BarForzaBologna: In attesa della grafica, ecco le formazioni ufficiali. Non c'è DZEMAILI, gioca NAGY. BOLOGNA: Mirante; Mbaye, De Maio… - BarForzaBologna : In attesa della grafica, ecco le formazioni ufficiali. Non c'è DZEMAILI, gioca NAGY. BOLOGNA: Mirante; Mbaye, De M… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) 'Per quello che posso dire Gigi è ancora in grande forma - dichiaraa Il Corriere dello Sport - . Non è più quello di dieci anni fa, ma è ancora decisivo nelle partite che contano. Dirigente ...