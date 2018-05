Minaccia un tecnico della Telecom con un coltello | arrestato 49 enne crotonese

Torino - Mazzarri ‘Minaccia’ i calciatori : lo sfogo del tecnico : Altra pesante sconfitta per i Torino nella gara di campionato contro la Fiorentina, deluso il tecnico Mazzarri come dichiara ai microfoni di Sky Sport: “Siamo partiti male, ciò che abbiamo preparato non è stato recepito. Poi ci siamo ripresi trovando il pareggio, ma alla fine abbiamo preso goal. Questo è il calcio. Al termine della stagione tireremo le somme. Se uno non mi segue finisce fuori rosa. La maglia granata è pesante, dunque credo ...