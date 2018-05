Minaccia professore | studente denunciato

Bullismo a Lucca - un servizio de Le Iene dà la parola al 15enne che ha Minaccia to il professore : Bullismo a Lucca , un servizio de Le Iene dà la parola al 15enne che ha minacciato il professore . Le Iene , trasmissione di denuncia e di informazione ha mandato in onda ieri sera le dichiarazioni dello studente di Lucca che è balzato agli “onori” della cronaca, per aver bullizzato il proprio professore . Raggiunto dai microfoni de Le Iene , ha dichiarato: Ho fatto una caz…a, ma ora ricevo minacce di morte! Le Iene : il 15enne che ha bullizzato ...

Bulli a scuola : la decisione irremovibile. Il video del professore Minacciato ha indignato tutta l’Italia - adesso arriva il provvedimento per gli studenti responsabili : La ‘bravata’ costa cara e per tre studenti dei sei studenti quindicenni dell’istituto tecnico commerciale “Francesco Carrara” di Lucca, coinvolti nella vicenda delle offese e minacce al professore di italiano e storia filmate e poi diffuse in rete con un video, sono stati presi provvedimenti molto severi. I ragazzi saranno bocciati. Lo ha deciso il Consiglio di istituto riunitosi oggi. “In ...