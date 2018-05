Milano | Skate & Surf Film Festival | un weekend dedicato alle ' tavole'

Torna a Milano lo Skate and Surf Film Festival : Tre giorni interamente dedicati alla spesso sottovalutata cultura che circonda gli sport alternativi: a Milano gli spazi di Base, al 34 di via Bergognone, ospitano dal 4 al 6 maggio la seconda edizione dello Skate & Surf Film Festival, la rassegna cinematografica e culturale organizzata dal colletivo artistico Block 10/Onde Nostre in collaborazione con Vans Off the Wall. Una manifestazione che porterà a Milano un pizzico di California, ...