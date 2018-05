Milano | licenziata perché ha tumore | Piccolo Cottolengo crea posizione ad hoc

Milano : donna 53enne si ammala di cancro e viene licenziata : Dopo 33 anni di lavoro una donna è stata licenziata dal Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano , un istituto di carità che si occupa di assistenza agli anziani e ai disabili ("in maggioranza donne" come spiegato sul sito del "moderno centro polivalente"). La protagonista di questa storia ha 53 anni, un figlio a carico e 5 anni fa ha scoperto di avere un tumore. Chi ha avuto la sfortuna di ammala rsi o assistere da vicino un parente o un amico ...

