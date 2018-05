Milano | gay insultato e aggredito da branco per una giacca rosa

liberoquotidiano

: RT @gaypostit: Ennesima aggressione #omofoba, questa volta a #Milano, per una giacca rosa. Domani presidio di solidarietà. - fabrilapa : RT @gaypostit: Ennesima aggressione #omofoba, questa volta a #Milano, per una giacca rosa. Domani presidio di solidarietà. - VictorAurel : RT @radio_zek: #Milano, ragazzo gay 18enne picchiato dal branco perché ha una giacca rosa: 'Frocio, ti ammazziamo'. Ancora vergognosa #omo… - jovinow : ?? #LGBT NOW Un nuovo episodio di #omofobia in questo maledetto 2018, fermiamo l'odio: è urgente #Milano, attivis… -

(Di venerdì 4 maggio 2018), 4 mag. (AdnKronos) - Un ragazzo, volontario attivista nell'Arcigay, in compagnia con un amico ed una amica, "è statocon pugni e insulti da un gruppo di 6 minorenni in quanto gay, e per il fatto di indossare una; si tratta di un grave episodio di omofobia che non