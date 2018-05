Milano | corteo contro Eni | allerta per l’arrivo di anarchici italiani ed europei

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 maggio 2018) Ci sono gli slogan che circolano in Rete da settimane e pure il rischio che, attorno aglie alle frange più dure dei movimenti ambientalisti locali, si saldi l’interesse di gruppi francesi, tedeschi e svizzeri. Èper ill’Eni che sabato partirà dal piazzale della stazione centrale dialle 15. Da settimane gli agenti della Digos monitorano la situazione per cercare di prevenire violenze e devastazioni durante la manifestazione, che è stata uno dei punti all’ordine del giorno nella riunione dello scorso 27 aprile del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Luciana Lamorgese. Del resto, l’ultima volta in cui la città fu il teatro di un grande, quello in occasione dell’inaugurazione di Expo, aarrivarono black bloc da tutta Europa. (foto in alto) Anche in questo ...