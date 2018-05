Milano | corteo anti-Eni | allerta per domani Black bloc e anarchici da tutta Europa

Milano CELEBRA IL 25 APRILE : IL CORTEO NEL CENTRO CITTADINO : Tra questi c'è, a dispetto di chi lo nega, chi con la Brigata Ebraica ha combattuto in prima persona per costruire un mondo di Libertà, il nostro mondo... che intendiamo difendere insieme alla nostra ...

25 Aprile - contestazioni a corteo Milano : 16.22 Sfilano per le vie di Milano il corteo della Festa della Liberazione, partito da Corso Venezia per raggiungere piazza del Duomo. Migliaia di persone stanno manifestando, tra loro il sindaco Sala e Susanna Camusso,segretario generale della Cgil. All'altezza di piazza San Babila, gruppi di attivisti contro l'occupazione della Palestina hanno contestato verbalmente la Brigata Ebraica.

Milano - in migliaia al corteo del 25 Aprile. Fischi e insulti alla Brigata Ebraica : Al mattino il ricordo al «Campo della Gloria» e al pomeriggio il corteo per vie e piazze. Così Milano ha voluto celebrare il 73° anniversario della Liberazione. Un 25 Aprile nel segno quindi della ...

25 aprile : a Milano corteo nel pomeriggio con intervento Camusso (2) : (AdnKronos) - Numerose anche le iniziative collaterali in programma in vari quartieri della città: alle 16 e alle 19, alla Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame di Largo Marinai d'Italia, il coro Cantosospeso e l'ensemble Prometeo diretti da Martinho Lutero Galati de Oliveira, presenteranno 'Musi

25 aprile : a Milano corteo nel pomeriggio con intervento Camusso : Milano , 25 apr. (AdnKronos) - Milano celebra il 73esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo con una serie di eventi, letture e incontri oltre al tradizionale corteo che nel pomeriggio sfilerà per le strade del centro. La manifestazione principale partirà alle 14.30 da corso Venezia per r

8 marzo : da Milano a Napoli in corteo. Anche Asia Argento alla manifestazione a Roma : "La marea femminista torna nelle strade di tutto il mondo con lo sciopero globale delle donne - hanno reso noto le organizzatrici lanciando l'iniziativa -. Il rifiuto della violenza maschile in tutte ...

8 marzo : da Milano a Roma a Napoli in corteo : Alcune centinaia i partecipanti al corteo promosso dagli studenti e dal movimento 'Non una di meno' per le vie di Milano in occasione dell' 8 marzo . Durante il corteo, alcuni manifestanti hanno ...