Milan | i rossoneri si rifanno il look | assalto a Mandzukic e Fellaini

Bologna-Milan 1-2 - boccata d'ossigeno per i rossoneri : Dopo oltre 40 giorni la banda Gattuso torna al successo. Classifica invariata perché nel frattempo l'Atalanta batte il Genoa e resta sesta

Milan - il proprietario dei Miami Dolphins vuole i rossoneri se Yonghong Li esce di scena : Il Milan dalla bandiera rossa con la falce martello a quella a stelle e strisce? Ma non quella del Fondo Elliott , che è lì pronto a 'papparsi' la società rossonera qualora Yonghong Li non riuscisse a ...

DIRETTA / Milan Roma Primavera (risultato finale 5-2) : secondo tempo dilagante - i rossoneri vincono! : DIRETTA Milan Roma Primavera: risultato finale 5-2. Grazie a un secondo tempo dilagante i rossoneri battono i giallorossi nel posticipo della 26^ giornata, doppietta per Strand Larsen(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:23:00 GMT)

Milan-Benevento - le pagelle dei rossoneri : "Ci siamo mossi come una banda musicale". E' impietosa l'analisi di Gattuso dopo Milan-Benevento, l'anticipo di Serie A che si è concluso con un clamoroso 0-1. I campani festeggiano per la ...

Milan dalla Uefa per il settlement agreement / Quali sanzioni rischiano i rossoneri? : Milan, dall’Uefa per il settlement agreement: oggi si decide il futuro del club rossonero. Alle ore 11:00 l'incontro fra i rossoneri e la federazione, per capire le sanzioni stabilite(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:43:00 GMT)

Milan : Vidal e altri tre colpi! I tifosi rossoneri sognano un mercato ‘top’ Video : Il Milan si sta preparando al mercato estivo, che dovra' essere progettato con cura al fine di non cadere negli stessi errori dell’estate scorsa. Nella scorsa finestra di mercato, infatti, sono stati spesi forse frettolosamente ben 70 milioni di euro per acquistare Kalinic ed Andrè Silva; lecito il pensiero di molti tifosi che con i soldi spesi avrebbero voluto vedere a San Siro un bomber di razza come Karim Benzema, Edinson Cavani o Alvaro ...

Inter e Milan a rapporto dalla Uefa : nerazzurri e rossoneri sotto esame : TORINO - Giorni intensi fuori dal campo per l' Inter e per il Milan. Le due Milanesi sono state infatte chiamate a rapporto in questi due giorni dalla Uefa , che deve vigilare sul rispetto dei ...

Torino-Milan alle 20.45 La Diretta i rossoneri corrono per l'Europa : Torino e Milan si sfidano questa sera in un match di fondamentale importanza per entrambe le compagini: i granata sono in serie positiva da 4 partite, nelle quali hanno collezionato 3 vittorie ed 1 ...

Milan-Napoli - le pagelle : Donnarumma salva i rossoneri - Milik condanna Sarri : pagelle MILAN G. Donnarumma 8 Una parata incredibile sul tiro ravvicinato di Milik che vale più di un gol. CALABRIA 5.5 Quando Insigne lo punta, tutto diventa più difficile. MUSACCHIO 6 Sbaglia ...

Milan-Napoli 0-0 : buon inizio dei rossoneri di Gattuso LIVE : Serie A, Milan-Napoli: cronaca LIVE primo tempo 1 Sfida cominciata! 4 Sinistro rasoterra e potente di Bonaventura dalla distanza, Reina si allunga alla propria sinistra e mette in angolo. 7 Cross di ...