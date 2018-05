Milan | Gattuso parla di calciomercato | la situazione Bonaventura ed i possibili innesti

Milan - Gattuso : "Finale con la Juve? Ora testa solo al Verona" : var - Dopo gli errori arbitrali in Europa , vedi Roma e Bayern Monaco, ma anche il Milan a Londra, Gattuso dice la sua sulla Var: "Da uomo di sport posso solo dire che è una cosa che sta togliendo ...

Mercato Milan - Gattuso boccia il ‘Gallo’ Belotti? Ecco i grandi nomi richiesti Video : Il mese di maggio sara' cruciale per i rossoneri sia per gli impegni sul campo ma anche per la pianificazione della prossima stagione. Da come finira' la stagione dipendono infatti molte cose: se il Milan non dovesse conquistare l’accesso diretto all’Europa, molto probabilmente, dovra' rinunciare alla tournèe negli Stati Uniti e sara' costretta ad accelerare la preparazione estiva. Dunque saranno importantissime per i ragazzi di Gennaro Gattuso ...

Milan - Gattuso vuole tre colpi : ecco la probabile formazione per il 2018/2019 Video : Il #Milan vuole migliorare la propria rosa e tornare nell'elite del calcio italiano. Il tecnico rossonero Gattuso, stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, ha chiesto tre rinforzi di qualita' alla dirigenza: una mezzala con il senso del gol, un esterno offensivo talentuoso ed un centravanti affidabile. Come riporta il noto quotidiano torinese Tuttosport, il Milan ha messo nel mirino due forti giocatori della Nazionale olandese. ...

Milan - Gattuso vuole tre colpi : ecco la probabile formazione per il 2018/2019 : Il Milan vuole migliorare la propria rosa e tornare nell'elite del calcio italiano. Il tecnico rossonero Gattuso, stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, ha chiesto tre rinforzi di qualità alla dirigenza: una mezzala con il senso del gol, un esterno offensivo talentuoso ed un centravanti affidabile. Come riporta il noto quotidiano torinese "Tuttosport", il Milan ha messo nel mirino due forti giocatori della Nazionale olandese. ...

Calciomercato Milan - la richiesta di Gattuso : ecco il ‘sogno’ per l’attacco : Calciomercato Milan – Il Milan sta per concludere la stagione, l’obiettivo è quello di conquistare la qualificazione in Europa League, campionato da considerare comunque deludente. Nel frattempo la dirigenza pensa alla prossima stagione, l’obiettivo è rinforzare la squadra da regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Gattuso non ha posto al club paletti in chiave Calciomercato nel momento del rinnovo, ma ha effettuato una sola ...

Milan : Gattuso - va migliorata mentalità : 'Non possorimproverare niente alla squadra dice il tecnico rossonero aPremium sport -. Poi, se non si chiudono le partite, ci vuolepochissimo per riaprirle. Zero minuti concessi ad Andrè Silva?In ...

Milan - Gattuso : "Vincere non era facile - abbiamo passato una brutta settimana" : ... in un campo difficile e in una sfida insidiosa - dice il tecnico rossonero a Premium Sport -. Avremmo dovuto segnare di più, ma l'importante è creare occasioni. Non abbiamo sofferto, siamo arrivati ...

Bologna-Milan - Gattuso : 'Non posso piacere a tutti. Infastidito dalle troppe chiacchiere' : Lo conosco bene questo mondo, non ho fatto il pescatore negli ultimi 20 anni,lle conosco queste dinamiche. L'importante è avere la mente lucida e capire perchè succedono determinate cose. Questa ...

Milan - Gattuso : 'Settimana di tensione - se perdi diventi brutto. Polemiche? Ognuno faccia il suo - mi innervosisco' : ... 'Il problema è che nel calcio diventi all'improvviso un mago, biondo con gli occhi azzurri, se invece perdi diventi brutto come Gargamella, ma il calcio lo conosco bene, è un mondo che ho ...

Bologna-Milan alle 15 La Diretta Gattuso a caccia del riscatto : Ultima chiamata per il Milan di Gennaro Gattuso: vincere oggi a Bologna per dimenticare l'inaudita sconfitta col Benevento e non buttare alle ortiche l'ottimo lavoro svolto sotto la guida dell'ex ...

Il nuovo Milan di Gattuso : ecco i 3 giocatori giovani e forti voluti dal tecnico Video : Il Milan è alle prese con un finale di stagione che si è parecchio complicato dopo la serie di partite senza vittorie inanellate dai rossoneri. La squadra di Gattuso, infatti, dopo una rimonta che l’ha vista riportarsi ad un passo dalla zona Champions, è crollata fisicamente ed è stata superata anche dall’Atalanta. I rossoneri in questo momento non avrebbero l’accesso diretto alla prossima Europa League e dovrebbero giocarsi tutto nelle prossime ...

Futuro Milan - dopo Gattuso e Mirabelli ecco un altro 'calabrese'? Il retroscena Video : Il #Milan guarda al Futuro. Lo fa attraverso diverse componenti. C'è quella della squadra che, per ovvi motivi, è concentrata a raggiungere il sesto posto in campionato e a vincere la Coppa Italia. C'è Massimiliano Mirabelli che prova ad elaborare le strategie di mercato finalizzate a rafforzare la squadra senza grandi esborsi economici. C'è Marco Fassone che ha l'obbligo di pianificare il Futuro del club a più livelli. E poi c'è la proprieta' ...

Milan - Gattuso : 'Contro il Benevento abbiamo toccato il fondo' : MilanO - ' Dopo il Benevento non c'è stato nessun confronto. abbiamo toccato il fondo, ora ci assumiamo le nostre responsabilità e non era corretto lasciar loro i giorni liberi '. Lo ha detto l'...