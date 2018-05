Migranti : minori stranieri non accompagnati - formazione a Siracusa : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - La Fondazione Terre des Hommes Italia, in collaborazione con l’Asp di Siracusa, ha promosso un corso di formazione destinato ad operatori sanitari della provincia aretusea sul tema “minori stranieri non accompagnati e vulnerabilità. Profili sanitari e legali” per il 7 m

Migranti : minori stranieri non accompagnati - formazione a Siracusa : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – La Fondazione Terre des Hommes Italia, in collaborazione con l’Asp di Siracusa, ha promosso un corso di formazione destinato ad operatori sanitari della provincia aretusea sul tema ‘minori stranieri non accompagnati e vulnerabilità. Profili sanitari e legali” per il 7 maggio 2018, che vedrà impegnate due professioniste del mondo del diritto e della medicina legale riconosciute sul piano ...

Migranti : minori stranieri non accompagnati - formazione a Siracusa (2) : (AdnKronos) – ‘Siamo davvero molto grati all’ASP di Siracusa per questa opportunità che speriamo sia replicabile in futuro in altre aree della Sicilia”, dichiara Federica Giannotta, Responsabile Advocacy e Programmi Italia di Terre des Hommes, ‘dal momento che la qualità ed il livello delle docenze che il corso propone è unica e varrebbe davvero la pena poter esportare quello modello in altre città della Sicilia, i ...

Migranti : Milano - centri ad hoc per accoglienza minori non accompagnati (3) : (AdnKronos) - Nel 2017, inoltre, il Comune di Milano ha aderito al sistema Sprar (sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati) per i minori attraverso la presentazione di un progetto di accoglienza per 150 posti dedicati ai minori stranieri non accompagnati, di cui 15 per i neomaggiorenn

Migranti : Milano - centri ad hoc per accoglienza minori non accompagnati (2) : (AdnKronos) - “Milano è in prima fila nella battaglia per la difesa dei diritti dei più piccoli, da qualsiasi terra provengano. Per questo motivo – commenta l’assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti Pierfrancesco Majorino – il Comune, prima di molti altri in Italia, ha avviato un’esperien

Migranti : Milano - centri ad hoc per accoglienza minori non accompagnati : Milano, 21 apr. (AdnKronos) - Milano attiverà, aprendo una serie di centri ad hoc in via sperimentale, un sistema di accoglienza specifico per i minori stranieri non accompagnati (mnsa) che arrivano in città, in modo che possano ricevere un’ospitalità che risponda alle esigenze relative alla loro gi

Minori Migranti - a un anno dalla legge Zampa in Italia ci sono 4mila tutori volontari : A un anno esatto dalla promulgazione della legge per la protezione dei Minori stranieri non accompagnati, quasi 4.000 cittadini, in tutta Italia, hanno dato la loro disponibilità a diventare tutori volontari. Tutto questo...

Libia - 122 Migranti soccorsi da nave Ong : a bordo 30 minori : La nave Aquarius di Sos Mediterranee ha soccorso, nella notte, 122 persone su un gommone carico a 23 miglia dalle coste libiche. A bordo c'erano 30 minori non accompagnati e 15 donne. I migranti sono stati trasportati sul mezzo della Ong. Provengono, fa sapere Sos Mediterranee, da 21 Paesi diversi, tra i quali Costa d'Avorio, Somalia, Marocco, Algeria, Libia, Egitto e Bangladesh.

Migranti : Msf - ad Augusta anche 25 minori non accompagnati : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - "Per chi viaggia da solo il viaggio dalla #Libia attraverso il #Mediterraneo è ancora più pericoloso. Tra le 280 persone soccorse a bordo della nave #Aquarius, 25 sono minori non accompagnati e 38 donne sole". Così, in un tweet, Medici senza frontiere, sull'approdo del

Francia - bloccato il respingimento dei Migranti minori verso l'Italia : Là dove non è arrivata la politica può arrivare, a volte, la giustizia. Il tribunale amministrativo di Nizza, in Francia, ha bloccato la decisione della prefettura locale di respingere verso l'Italia ...

Migranti : 69 sbarcano a Porto Empedocle - tra loro 10 minori : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - Sono terminate a Porto Empedocle, nell'Agrigentino, le operazioni di sbarco di 69 Migranti, tra cui una decina di minori e una donna, tutti di nazionalità tunisina. Soccorsi nei giorni scorsi dalle motovedette della settima Squadriglia di Lampedusa, sono stati successi