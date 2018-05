Microsoft non renderà pubblico il numero di Xbox vendute

Michael Pachter : "Non è troppo tardi per Microsoft per investire su esclusive first party" : Le esclusive PlayStation 4 degli ultimi anni sono state molto apprezzate dai giocatori e dagli addetti ai lavori, mentre quelle pubblicate da Microsoft per Xbox One non sono moltissime e spesso non sono state accolte con l'entusiasmo sperato.Molti vedono la console ammiraglia Sony come indiscussa vincitrice di questa generazione e quando Phil Spencer, capo della divisione Xbox, ha recentemente affermato di voler rilanciare il parco esclusive per ...

Perché Microsoft non svilupperà un Battle Royale : parla Phil Spencer : Secondo il responsabile della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, un Battle Royale di Microsoft non è in programma. Da coem scrive su Twitter si comprende come abbia apprezzato il successo del genere Battle Royale. Tuttavia ha aggiunto che i fan non dovrebbero aspettarselo da Microsoft. Non ci sarà, almeno a breve un videogioco first party sviluppato da Microsoft a tema Battle Royale. I fan dovrnano calmare le aspettative. Cosa ...

Gearbox conferma : non esiste alcun accordo di marketing esclusivo con Microsoft per Borderlands 3 : Microsoft in possesso dei diritti promozionali di Borderlands 3? A quanto pare non è così e a confermarlo è stato direttamente Randy Pitchford di Gearbox. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo la vicenda.Qualche tempo fa, da un report di Rectify Gaming, erano emerse alcune notizie che volevano il colosso di Redmond in possesso dei diritti promozionali di attesissimi giochi, si parlava di titoli del calibro di Cyperpunk 2077, Battlefield V, ...

Microsoft Teams - Yammer e Skype for Business non saranno più disponibili per Windows Phone : Attraverso un post pubblicato sulla pagina ufficiale di Microsoft Support, il Colosso di Redmond ha annunciato la dismissione di alcune sue applicazioni per Windows Phone 8.1. A partire dal 20 maggio 2018, quindi fra circa un mesetto, le app Yammer, Skype for Business e Microsoft Teams – tutti e tre strettamente legate al settore enterprise – non saranno più aggiornate per Windows Phone 8.1 e verranno anche eliminate dal relativo ...

E3 2018 : Microsoft presenterà videogiochi non ancora annunciati in arrivo quest'anno : Giugno si avvicina, e la grande macchina mediatica dell'E3 2018 comincia a scaldare i motori. Microsoft ha voluto presentare la line up delle iniziative previste per la manifestazione con un messaggio ufficiale, svelando però quello che molti utenti Xbox si aspettavano dal publisher per la fiera di quest'anno.Tra i tanti eventi legati al brand Xbox infatti, il messaggio parla anche dell'Xbox E3 2018 Briefing, l'ormai annuale conferenza sede di ...

Microsoft in possesso dei diritti promozionali di Borderlands 3? Randy Pitchford di Gearbox non ne sa nulla : Come probabilmente saprete, pochi giorni fa spuntò in rete un'interessante notizia che voleva Microsoft in possesso dei diritti promozionali di attesissimi titoli.Nello specifico si parlava di giochi del calibro di Cyberpunk 2077, Anthem, Battlefield V e anche di Borderlands 3. Una prima risposta a questi rumor è arrivata da Randy Pitchford di Gearbox, il quale ha dichiarato, in risposta a un utente su Twitter, di non sapere nulla della ...

Windows non è più il settore principale di Microsoft secondo un ex-dipendente : La recente riorganizzazione aziendale di Microsoft eseguita dal suo CEO Satya Nadella ha cambiato radicalmente le varie classi dirigenti con Terry Myerson licenziato e Panos Panay, il padre dei Surface, promosso. secondo Tim Sneath, un ex dipendente che ha lavorato a Redmond per 17 anni e successivamente assunto da Google, Microsoft sotto la gestione di Nadella è stata completamente stravolta e l’ultima rivoluzione dirigenziale ne è la prova. ...

Satya Nadella - CEO di Microsoft - : ”Windows 10 Mobile non è morto - in arrivo novità in estate” : Lo so, appena avete letto il titolo di questo articolo siete svenuti e probabilmente credete ancora di stare sognando. Eppure, è tutto vero: Satya Nadella, il CEO del Colosso di Redmond, ha appena dichiarato ai giornalisti di Aprilfool.com che Windows 10 Mobile non è assolutamente morto e che Microsoft è intenzionata a rilasciare novità sia hardware che software durante questa estate. Per quanto concerne la produzione di nuovi dispositivi, è ...

Windows 10 è due volte più sicuro di Windows 7 e questa volta non è (solo) Microsoft a dirlo : Da quanto Windows 10 è stato rilasciato pubblicamente quel 29 luglio 2015, Microsoft lo ha sin da subito elogiato per il suo comparto sicurezza all’avanguardia. Se qualcuno però avesse dopo tre anni ancora dei dubbi sulla veridicità delle affermazioni del Colosso Redmond, adesso dovrebbe fidarsi un po’ di più. Webroot, una società indipendente esperta in materia di sicurezza informatica, attraverso dei test, ha affermato che durante ...

Azure : ”il matrimonio tra Wunderlist e Microsoft To-Do non s’ha da fare” : Dopo averne acquisiti tutti i diritti nel 2015, il Colosso di Redmond ancora non è riuscita a sostituire Wunderlist integrandolo completamente in Microsoft To-Do. Per chi non avesse seguito la vicenda, Microsoft acquistò sotto la gestione di Satya Nadella la società Wunderlist, il servizio online di appunti e promemoria con supporto alla sincronizzazione delle liste su più dispositivi e alla condivisione degli allegati, al fine di migliorare il ...

WinGo Maps - la UWP non ufficiale di Google Maps arriva sul Microsoft Store : [Aggiornamento1 21/03/2018] WinGo Maps è adesso disponibile al download sul Microsoft Store ad un costo pari a 1,99 euro ma con la possibilità di provarlo comunque gratuitamente. Il link è situato in fondo all’articolo. Articolo originale, Il 4 gennaio vi avevamo comunicato che uno sviluppatore indipendente aveva appena rilasciato una UWP del tutto nuova in grado di mostrare le mappe di Google con tutte le varie ...

Xbox sulla “nuvola” - il grande obiettivo di Microsoft (che non vedremo presto) - editoriale : Un mondo fatto di nuvole, dove le informazioni viaggiano rapide e fluide. Non è una fantasia zen né un quadro astratto di qualche artista ungherese: è la direzione che sta perseguendo Microsoft per plasmare il futuro di Xbox e, forse, anche quello dell'industria tutta. Si parla ovviamente di cloud gaming, ma valutare il percorso strategico dell'azienda di Redmond soltanto dalla prospettiva di un possibile servizio in streaming sulla falsa riga ...

Microsoft Edge non è il vostro browser predefinito? Non importa! : Come tutti voi ormai saprete, Microsoft ha introdotto un nuovo ramo, lo skipAhead, che permette a tutti gli utenti che ne fanno richiesta, di provare in anteprima anche tutte le novità di Redstone 5! Ebbene, nell’ultima build di cui vi abbiamo parlato ieri, emerge una novità davvero molto particolare: For Windows Insiders in the Skip Ahead ring, we will begin testing a change where links clicked on within the Windows Mail app will open in ...

Microsoft Hololens : non è realtà aumentata ma realtà mista. Dove e come comprare : Per ora è sfruttato soprattutto in ambito professionale da programmatori ed enterprise. La chiave sta nella presenza di un chip per l'intelligenza artificiale.