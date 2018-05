Metro linea C Roma Il 12 apre fermata S Giovanni | la sindaca Raggi | Obiettivo è

Metro linea C ROMA/ Apre fermata S. Giovanni tra ritardi e costi in aumento : METRO ROMA, la LINEA C fermata San Giovanni inaugurata il 12 maggio: in ritardo di sette anni. La prossima settimana, diverrà operativa la tanto attesa stazione della METROpolitana(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 17:04:00 GMT)

Metro B Roma : fumo da treno - linea riaperta dopo due ore/ Ultime notizie Atac - Stefano : “Non è stato guasto” : Roma, altro stop Metro B: Ultime notizie, disagi Atac. linea chiusa tra San Paolo e Castro Pretorio, guasto a Colosseo? Traffico rallentato e "giallo" sui bus sostitutivi di superficie(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:00:00 GMT)

ROMA - GUASTO Metro B/ Atac ultime notizie : linea chiusa San Paolo-Castro Pretorio - disagi per bus sostitutivi : ROMA, altro GUASTO METRO B: ultime notizie, disagi Atac. linea chiusa tra San Paolo e Castro Pretorio, GUASTO a Colosseo. Traffico rallentato e "giallo" sui bus sostitutivi di superficie(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:45:00 GMT)

Costi troppo alti - la resa dell'Anm : linea 6 metrò riconsegnata al Comune : 'Prestazioni eseguite sulla linea 6 senza contratto. Spese non più sostenibili'. L'Anm riconsegna l'intera opera del metrò leggero al Comune. Ecco l'ultimo atto di Maglione, pochi giorni prima di ...

Linea Metro e speculazioni : "Zedda - perché il paragone con Capaci"? : Poi delucidazioni su piani di fattibilità economico e finanziaria 'inclusa la Linea del Poetto, che attestino la convenienza delle opere e i riflessi su economia e sviluppo della città'. Chiede ...

Sciopero trasporti Roma - mezzi e Metro chiuse/ Ultime notizie Atac-Tpl - oggi 22 marzo : riaperta linea C : Sciopero trasporti Roma, mezzi e metro chiuse oggi 22 marzo: stop Atac e Roma Tpl. Ultime notizie: ko ferrovie, bus, tram, gli aggiornamenti.

Atac : la linea C della Metropolitana nuovamente attiva : Roma – Atac: linea C nuovamente attiva su tutta la tratta Roma – Atac comunica che, aggiornando il quadro dello sciopero tpl a Roma. La... L'articolo Atac: la linea C della metropolitana nuovamente attiva proviene da Roma Daily News.

ROMA - SCIOPERO MEZZI E Metro CHIUSE/ Ultime notizie Atac-Tpl - oggi 22 febbraio : linea B ridotta - bus ko : SCIOPERO MEZZI ROMA, oggi 22 marzo 2018: Ultime notizie, info e orari. Stop Atac-ROMA Tpl per bus, METRO, tram e ferrovie. Tutti gli aggiornamenti e i disagi nella Capitale(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 13:00:00 GMT)

Metro linea Blu a Milano - la talpa arriva in piazza Tricolore. LE FOTO : Metro Linea Blu a Milano, la talpa arriva in piazza Tricolore. LE FOTO Sfondata l’ultima barriera della tratta scavata da Forlanini in circa un anno. Il sindaco Sala: "Entro la fine del 2022 si può ipotizzare un'apertura totale della Linea". Avrà 21 fermate e sarà lunga più di 15 chilometri Parole ...