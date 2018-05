Metro C Roma | svolta della Raggi | ‘L’opera va avanti | obiettivo arrivare a Farnesina’

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Metro C Roma : apre nuova stazione San Giovanni - esperto “bagno di sangue” : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora di oggi 4 maggio 2018: Virginia Raggi inaugura il 12 maggio la stazione della Metro C a San Giovanni, "continuiamo fino a Farnesina". L'esperto, "fermatevi ora".(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 14:30:00 GMT)

Metro C Roma - aprirà il 12 maggio la stazione di San Giovanni : Metro C Roma, aprirà il 12 maggio la stazione di San Giovanni L’apertura, collegando per la prima volta la linea C con la A, collegherà con il centro cittadino una parte importante della periferia. La sindaca Raggi: "Una svolta per la mobilità cittadina" Parole chiave: ...

Roma - 12 maggio apre Metro C di San Giovanni : Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo una bellissima notizia da darvi, sabato 12 maggio Roma e l'Italia riprendono a correre: apriamo finalmente la stazione San Giovanni della metro C. Abbiamo sbloccato dopo anni di fermo i cantieri e i lavori di questo importantissimo snodo. Finalmente una parte dell

Il 12 maggio a Roma apre la fermata S.Giovanni della Metro C. Raggi : "Stazione museo - ce la invidieranno" : La fermata San Giovanni della linea C della metropolitana di Roma aprirà sabato 12 maggio. "Roma e l'Italia riprendono a correre, apriamo finalmente la fermata San Giovanni della linea C e in questo modo una parte importante della periferia verrà messa in contatto con il centro", ha spiegato la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso di una conferenza stampa. "È una stazione museo, solo Roma la avrà, ce la ...

Francesca Michielin canta a sorpresa nella Metro di Roma : sorpresa nella metro: a fare 'busking' , ovvero suonare all'aperto in situazioni improvvisate, , stavolta è una stella della musica italiana. Francesca Michielin, che sarà tra i protagonisti del ...

Roma : 1 Maggio - Metro fino all’1 - 30 di notte : Roma – Anche quest’anno, a Roma, ci sarà il tradizionale concerto dell’1 Maggio in piazza San Giovanni. Per quello che riguarda il servizio metro, sarà potenziato con il prolungamento di due ore dell’orario di servizio. Per le linee metro A-B/B1-C l’ultima corsa dai capolinea sarà all’1.30 anziché alle 23.30. I bus Atac e Roma Tpl, invece, avranno il normale orario dei giorni festivi. L'articolo Roma: 1 ...

Roma - traffico bloccato e bus deviati : ma la Metro viaggia fino a notte : I PROVVEDIMENTI Tredici linee di bus deviate, ma anche orario delle metropolitane allungato oltre il consuero orario di chiusura. In vista del Concertone del primo maggio in piazza San Giovanni - in ...

Giro di Romandia - Egan Bernal che cronoMetro! Il colombiano conquista la quarta tappa : Egan Bernal vince la terza tappa del Giro di Romandia fermando il cronometro a 25'10'. Battuti Primoz Roglic e Richie Porte La terza tappa del Giro di Romandia ha cambiato notevolmente la classifica ...

Roma - Pedica - Pd - : "Metro B - misura colma" - : 'Oramai la misura è colma. I Romani non meritano un servizio di trasporto pubblico da terzo mondo. Chi è responsabile di questa situazione chieda scusa e faccia i bagagli invece di restare al suo posto". E' quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd in merito al blocco di oggi della ...