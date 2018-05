Meteo weekend | ciclone sull’Italia | piogge e temporali sabato e domenica

Meteo Italia - che tempo farà il prossimo weekend (5-6 maggio) : L’anticipo di estate è finito. Il sole e il caldo anomalo di fine aprile hanno lasciato spazio a piogge e temporali in questo inizio di maggio decisamente più in linea con le temperature medie del periodo. Scordiamoci dunque i picchi da 28-30 gradi dell’ultimo weekend e prepariamoci a tirare fuori ombrelli e giubbotti visto che le previsioni Meteo per l’Italia nel fine settimana del 5-6 maggio vedono piogge intense un po’ ...

"Pioggia nel weekend" - ma c'è il sole : sindaco contro i siti che sbagliano il Meteo : Doveva essere un weekend di pioggia e freddo a Sanremo. O almeno così avevano previsto gli esperti di alcuni siti di previsioni meteo, con il rischio di scoraggiare turisti e visitatori. Una situazione a cui il sindaco della...

Previsioni Meteo - per weekend e primo maggio attesa pioggia : Previsioni meteo, per weekend e primo maggio attesa pioggia ll maltempo caratterizzerà le giornate del 28 e 29 aprile in quasi tutta Italia. Durante la giornata festiva del primo maggio sono attese nuvole e pioggia soprattutto nelle aree appenniniche e in Sardegna, mentre arriverà il sole al Sud. IL meteo DI SKY ...

Previsioni Meteo - ultimo weekend di Aprile dal clima rovente sull’Italia : oltre +30°C su molte Regioni - sarà una Domenica di piena Estate : 1/19 ...

Meteo : weekend in prevalenza soleggiato - con peggioramento al nord. 1° maggio incerto : Dopo un lungo periodo sostanzialmente dominato dall'anticiclone e temperature dal sapore estivo, nei prossimi giorni il quadro Meteorologico subirà le prime modifiche. Entrerà in scena una ...

Meteo weekend Primo Maggio - in Italia che tempo farà : Il caldo è arrivato e sembra non dare tregua per il momento. Dopo una settimana con temperature estive e un ponte del 25 aprile all’insegna del beltempo, anche il ponte del Primo Maggio vedrà la colonnina di mercurio far segnare valori superiori ai 25 gradi, portando però piogge e temporali soprattutto al nord. Secondo le previsioni del Centro Epson Meteo per il weekend tra il 28 e il 29 aprile, al sud continuerà questo anticipo di estate ...

Meteo - "l'estate" è già finita : weekend e ponte del 1 maggio tra temporali e freddo : ponte del 1 maggio, bisognerà aprire nuovamente gli ombrelli e prepararsi al freddo. Se le temperature degli ultimi giorni hanno fatto gridare all'estate e più di qualcuno ha già osato sandali e canottiere...

Meteo - cede l’anticiclone : weekend con maltempo su molte regioni e temperature in calo : Sarà un weekend caratterizzato da temporali via via più frequenti e intensi e un calo delle temperature soprattutto al Nord-Ovest, dove il termometro scenderà di 7-8 gradi. Ancora caldo al Sud, dove resiste l’alta pressione.Continua a leggere

Previsioni Meteo - per weekend e primo maggio attesa pioggia - : ll maltempo caratterizzerà le giornate del 28 e 29 aprile in tutta Italia. Nuvole e pioggia soprattutto nelle aree appenniniche e in Sardegna anche durante la giornata festiva del primo maggio. IL ...

Meteo : in Lombardia weekend con instabilità - possibili precipitazioni : Milano, 26 apr. , AdnKronos, Condizioni generalmente asciutte e poco nuvolose sulla Lombardia, in queste ore, ad eccezione di deboli possibili precipitazioni sui rilievi orientali in arrivo nella ...

Previsioni Meteo Lombardia : weekend con instabilità - possibili piogge : Oggi condizioni generalmente asciutte e poco nuvolose sulla Lombardia, ad eccezione di deboli possibili precipitazioni sui rilievi orientali in serata, ma dalla giornata di venerdì e per il fine settimana – spiega nel consueto bollettino Meteo Arpa Lombardia – il graduale approfondimento di una ampia saccatura di origine nordatlantica favorirà condizioni via via più instabili, con precipitazioni dapprima deboli sui rilievi alpini e ...