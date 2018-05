Meteo | Arpa Veneto | a Belluno Aprile 2018 più caldo e più soleggiato del normale

Meteo Belluno - Arpa Veneto : marzo 2018 è stato freddo - piovoso/nevoso - umido e poco soleggiato : “Questo mese è risultato freddo , piovoso / nevoso , umido e poco soleggiato ”: lo ha rilevato Arpa Veneto in riferimento al mese di marzo 2018 e relativamente alla provincia di Belluno . “Il primo mese della primavera Meteo rologica, tipico mese di transizione fra le due stagioni principali, può assumere vesti di anno in anno molto diverse, tanto che, ad esempio, l’anno scorso è stato molto caldo e poco piovoso . Iniziato con freddo ...

Meteo Veneto - assessore : le previsioni ARPAV “sono le più precise” : “Per avere le risposte più attendibili c’è una soluzione molto semplice: utilizzare le previsioni Meteo fornite da ARPAV , che sono le più precise“. Con questo consiglio anche l’ assessore regionale all’Ambiente e alla protezione civile del Veneto Gianpaolo Bottacin interviene sul tema dell’attendibilità dei siti contenenti previsioni Meteo rologiche che, a volte diffuse in maniera imprecisa, recano danno non ...

Previsioni Meteo : nuova sede per l’Osmer dell’Arpa Friuli Venezia Giulia : E’ stata inaugurata oggi a Jalmicco di Palmanova alla presenza dell’assessore regionale all’ambiente, Sara Vito, e dell’assessore regionale alle autonomie locali con delega alla protezione civile, Paolo Panontin, la nuova sede dell’Osservatorio meteo rologico regionale e Gestione dei Rischi Naturali, Osmer, dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Al taglio del nastro erano presenti anche ...

Meteo - Arpa Veneto : a Belluno febbraio 2018 più freddo del normale : febbraio 2018 è risultato più freddo del normale (soprattutto in quota) e meno soleggiato ma anche meno piovoso/nevoso: lo ha rilevato Arpa Veneto in riferimento alla provincia di Belluno. L’ultimo mese dell’inverno Meteorologico (per la Meteorologia la primavera inizia il 1° marzo) ha presentato di nuovo caratteri prettamente invernali, specie a fine mese, dopo un gennaio interlocutorio e relativamente mite, che aveva fatto seguito ad un ...