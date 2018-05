Mercedes Classe E “All-Terrain” | per andare ovunque

Mercedes Classe A L Berlina : solo per il mercato cinese : Poco prima del lancio in Europa dei primi modelli di Classe A a due volumi, al Salone dell’automobile di Pechino ha debuttato una nuova variante della famiglia delle compatte: Classe A L Berlina. Il modello a tre volumi, con passo più lungo di 6 cm (2.789 invece di 2.729 mm) è una variante sviluppata in […] L'articolo Mercedes Classe A L Berlina: solo per il mercato cinese sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Nuova Classe A L Berlina - la Mercedes con gli occhi a mandorla" : Dopo il successo dell'ultima generazione , solo nel 2017 Mercedes-Benz ne ha vendute più di 620.000 in tutto il mondo, l'azienda amplierà la Nuova famiglia di compatte aggiungendo altri otto modelli. ...

Mercedes Classe A - comandi vocali come con lo smartphone : Passo in avanti nel segmento rispetto al resto della concorrenza per la nuova Classe A: cresce nella dotazione tecnologica e nelle dimensioni con un design rivoluzionato rispetto al modello precedente. Non solo. Per comunicare con...

Mercedes-Benz Classe C - Restyling anche per la versione a passo lungo : Dopo il lancio di berlina e station a Ginevra e quello di Coupé e Cabrio a New York, ora tocca alla versione a passo lungo: la Mercedes-Benz completa laggiornamento di metà carriera per la gamma della Classe C presentando al Salone di Pechino il Restyling della variante con interasse maggiorato, prodotta in Cina per il solo mercato locale.Otto centimetri in più per chi siede dietro. Nata nel 2014 e fabbricata proprio nell'impianto di Pechino ...

«Hey Mercedes...» L'intelligenza artificiale sulla nuova Classe A : Piero Evangelisti Spalato Svolta, nuovo corso o rivoluzione? In Mercedes-Benz propendono per quest'ultima quando introducono la nuova Classe A, la quarta nella storia del modello che continua a essere ...

Nuova Mercedes Classe C SW - fenomeno globale : Nuova Mercedes Classe C SW, fenomeno globale Contenuti superiori per la “piccola” wagon tedesca, che in alcuni casi derivano dalla Classe S Continua a leggere

Mercedes-Benz Classe A L Sedan - Si allunga e si fa berlina : La nuova famiglia di compatte della Stella comprenderà alcune varianti carrozzeria inedite, la prima delle quali è stata appena svelata con qualche ora di anticipo rispetto al Salone di Pechino, dove debutterà in anteprima mondiale. Si tratta della Mercedes-Benz Classe A L Sedan, una berlina pensata per i mercati, come quello cinese, dove le tre volumi compongono una fetta importante delle vendite di ogni marchio. Trattandosi di un modello ...

Mercedes Classe A - la prova de Il Fatto.it – Un’auto con cui parlare – FOTO : Questa non è una prova su strada. O meglio, lo è solo in parte. Perché parlare della nuova Classe A partendo dalle impressioni di guida sarebbe un errore. Molto meglio raccontarne un’altra, di esperienza. Quella con un’interfaccia uomo-macchina che finora non c’era, semplicemente perché il (rivoluzionario) sistema infotelematico MBUX (Mercedes Benz User Experience) che te la fa vivere debutta proprio con questo ...

Mercedes-Benz - Nuovi cerchi e accessori per la Classe A : Nelle scorse ore dalle linee produttive della fabbrica tedesca di Rastatt sono usciti i primi esemplari della nuova generazione della Mercedes Classe A, dando il via a un processo che porterà alla nascita di una nuova famiglia di otto compatte che saranno prodotte in tre diversi Continenti. Le piccole della Stella, oltre che in Germania, nasceranno in Ungheria nell'impianto di Kecskemét e a Uusikaupunki in Finlandia insieme ai partner della ...

Mercedes-Benz - Uno sguardo agli interni della nuova Classe B : Sono passati ormai diversi mesi dai primi avvistamenti della nuova generazione della Mercedes-Benz Classe B e con l'avvicinarsi del debutto sul mercato i prototipi della monovolume hanno pian piano iniziato a perdere le camuffature. Gli esterni dei muletti della nuova B, infatti, sono ancora totalmente ricoperti di pellicole, fatta eccezione per alcuni dettagli, contrariamente all'interno dell'abitacolo dove non è presente quasi nessuna ...

Daimler - bilancio record fa felici anche i dipendenti : bonus da 5.700 euro. Mercedes ok grazie a Suv e Classe E : STOCCARDA - Non solo gli azionisti, anche i lavoratori beneficiano del bilancio record di Daimler. In aprile, i lavoratori impiegati in Germania che ne hanno contrattualmente diritto,...

Mercedes-Benz Classe C - Il restyling arriva anche su coupé e cabriolet : Dopo il restyling della Classe C berlina e station wagon che si è visto al Salone di Ginevra, la Mercedes-Benz presenta gli aggiornamenti delle due versioni sportive a due porte: la coupé lanciato alla fine del 2015 e la cabriolet disponibile dall'estate del 2016, entrambe prodotte nello stabilimento di Brema. I miglioramenti più importanti a colpo d'occhio: nuovi motori a quattro cilindri, alcuni dei quali con sistema ...

Mercedes Classe B diventa Tech E c'è l'ecobonus : Oltre agli equipaggiamenti presenti su Executive e Sport, offre il sistema multimediale Comand online e il Parktronic, capace di agevolare le manovre di parcheggio. Inoltre, cerchi da 18 AMG e tetto ...

I fari “che parlano” della Mercedes-Maybach Classe S : Se, nell’attesa del reddito di cittadinanza, avete deciso di tenervi impegnati lavorando come autista, per uno sceicco, in un qualche Paese mediorientale, siete fortunati: Mercedes-Maybach ha mostrato, a Ginevra, una novità in grado di facilitarvi la vita, una volta alla guida. Al Salone elvetico, infatti, ha fatto la sua comparsa l’ultimo restyling della Mercedes-Maybach Classe S, portando con sé una interessante novità, dal punto ...