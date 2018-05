Mercato Milan | Gattuso boccia il ‘Gallo’ Belotti? Ecco i grandi nomi

Debito - Elliott e calcioMercato : le ultime notizie da Casa Milan : La decisione finale ovviamente sarà presa dal presidente, come riporta stamane La Gazzetta dello Sport . Si è parlato anche delle sanzioni UEFA che verranno comunicate entro fine maggio. C'è molta ...

CalcioMercato Milan - super scambio con la Juve? I dettagli Video : Giacomo Bonaventura sta disputando un finale di stagione di altissimo livello; basti pensare che nelle ultime due partite giocate dal #Milan in trasferta, il centrocampista ex Atalanta è andato in gol due volte. Il ventinovenne ha un contratto con il club rossonero fino al 2020, ma, vista la sua duttilita' tattica, è monitorato da non pochi club. La squadra maggiormente interessata a lui è la Juventus, come riporta Premium Sport. Massimiliano ...

CalcioMercato Milan - boom boom Mirabelli : novità dalla Spagna - si prova il grande colpo in attacco : Calciomercato Milan – Il Milan è concentrato sulle ultime partite del campionato di Serie A, stagione che nel complesso può essere considerata deludente per i rossoneri nonostante il cambio di allenatore e l’arrivo di Gennaro Gattuso. Nel frattempo si pensa alla prossima stagione, in particolar modo l’intenzione è rinforzare la squadra, nelle ultime ore bomba clamorosa che arriva direttamente dalla Spagna. Blitz da parte di ...

Milan - confronto in società : importanti novità su futuro del club e Mercato : Il Milan pensa al presente ma va affrontato sicuramente il discorso riguardante il futuro del club, nel dettaglio importanti indicazioni da parte di Fassone. Intervenuto a margine dell’assemblea svelati i dettagli: “Posticipiamo un pezzetto del bond di 54 milioni emesso a Vienna nel 2017, non c’entra nulla la liquidità, che attualmente è sostenuta dagli aumenti di capitale. Semplicemente lo facciamo perchè spostando 15 milioni ...

Il Milan e i sogni proibiti di Mercato : da Belotti a Wilshere : Il Milan cercherà un grande colpo, probabilmente in attacco. Ma non si esclude un grande nome in mezzo al campo. Chi arriverà?

CalcioMercato Milan - la richiesta di Gattuso : ecco il ‘sogno’ per l’attacco : Calciomercato Milan – Il Milan sta per concludere la stagione, l’obiettivo è quello di conquistare la qualificazione in Europa League, campionato da considerare comunque deludente. Nel frattempo la dirigenza pensa alla prossima stagione, l’obiettivo è rinforzare la squadra da regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Gattuso non ha posto al club paletti in chiave Calciomercato nel momento del rinnovo, ma ha effettuato una sola ...

Mercato Milan : in estate ci sarà un gradito ritorno a prezzo di saldo? Video : Il #Milan sta cercando di raccogliere le ultime energie per affrontare le rimanenti giornate di campionato, con l’obiettivo di conquistare il fondamentale accesso diretto alla prossima Europa League. I rossoneri nelle ultime tre giornate di campionato dovranno vedersela a San Siro contro il Verona, a re dovranno affrontare l’Atalanta a Bergamo in un match che sa di spareggio per la qualificazione diretta e infine ospiteranno la Fiorentina tra le ...

CalcioMercato Milan - sfida con l'Arsenal per uno dei migliori trequartisti Video : Iniziano a susrsi le prime indiscrezioni sul #Calciomercato del #Milan. Dopo la campagna acquisti faraonica della scorsa estate, a cui non è to, però, un rendimento all'altezza delle aspettative, i dirigenti del club rossonero hanno tutta l'intenzione di costruire una squadra che possa centrare, con relativa semplicita', la qualificazione in Champions League. Secondo quanto rivelato dal portale francese 'Football365', la societa' di via Aldo ...

CalcioMercato Milan - pronta una rivoluzione? Attacco stellare per il 2018? Video : Nella prossima sessione di #Calciomercato estivo potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in casa rossonera, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Nikola Kalinic ha infatti molto deluso in questa stagione e, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere ceduto al termine del campionato. Lo stesso discorso vale per Andrè Silva, dal quale ci si aspettava sicuramente molto di più dopo averlo pagato dal Porto ben ...

CalcioMercato Milan - clamoroso scambio di attaccanti con il Monaco? Video : Al termine della stagione potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il reparto offensivo del #Milan. Nikola Kalinic ha deluso moltissimo e, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere ceduto. L'attaccante croato, infatti, non si è integrato negli schemi di Gattuso e non sta sicuramente avendo un buon rendimento. Lo stesso discorso vale per André Silva, centravanti portoghese che è stato comprato la scorsa estate ...

CalcioMercato Torino : Belotti-Milan impossibile - Cairo non lo vende - : Credo di sapere quanta voglia di spaccare il mondo abbia in corpo dopo una stagione così altalenante. Ripartiremo da lui, da Sirigu, N'Koulou, Iago Falque, Moretti, Ljajic, Edera, Bonifazi, Baselli, ...

CalcioMercato Milan - Belotti : soldi più contropartite : Ora, sulle pagine del 'Corriere dello Sport', emergono altre contropartite inseribili nell'affare: si tratta del portiere Gabriel , di Cutrone , ma al Torino potrebbero interessare anche il già ...

CalcioMercato Milan - scambio 'due per uno' con il Bayern Monaco? Video : Il #Milan potrebbe perdere alcuni calciatori molto importanti nella prossima sessione di #Calciomercato estivo. Uno di questi è Donnarumma, sul quale ci sono alcuni top club europei. Il giovanissimo portiere rossonero, infatti, è to da Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Paris Saint Germain e Bayern Monaco. I bavaresi, infatti, quest'anno hanno avuto numerosi problemi con Manuel Neuer, che è stato letteralmente tormentato dagli infortuni. Il club ...