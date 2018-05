Mercati storici | scattano nuove pedonalizzazioni e restrizioni al traffico Ecco tutte le

Palermo : al via pedonalizzazioni nei Mercati storici : Palermo , 3 mag. (AdnKronos) - Saranno circa sessanta, tra vie, piazze e vicoli, le strade nelle zone dei mercati storici di Palermo interessate da pedonalizzazioni . La delibera è stata approvata dalla giunta su proposta del sindaco Leoluca Orlando. Il provvedimento, si legge in una nota del Comune,

Palermo : al via pedonalizzazioni nei Mercati storici (2) : (AdnKronos) - Le aree oggetto della nuova regolamentazione sono quelle indicate come ztl o come pedonali nel Piano particolareggiato esecutivo per il centro storico e nel Piano generale del traffico urbano (PGTU), insieme ad alcune aree limitrofe funzionali alla migliore fruibilità e funzionalità de