ilfattoquotidiano

: Mediaset, Mario Giordano abbandona la direzione del Tg4. Resterà in azienda - fattoquotidiano : Mediaset, Mario Giordano abbandona la direzione del Tg4. Resterà in azienda - Serenel73 : RT @fattoquotidiano: Mediaset, Mario Giordano abbandona la direzione del Tg4. Resterà in azienda - MariaAversano1 : RT @actarus1070: Epurazioni del condannato? -

(Di venerdì 4 maggio 2018)lascia ladel Tg4. Il prossimo sarà l’ultimo week end alla guida del telegiornale di. Il nome più forte per prendere il suo posto, al momento, è quello di Rosanna Ragusa, attuale condirettore di Videonews, l’agenzia giornalistica del Biscione: una figura certamente meno “politicizzata” del suo predecessore.aveva iniziato la suanel gennaio 2014, dopo l’addio dell’attuale governatore della Liguria Giovanni Toti. La decisione, stando a quanto apprende ilfattoquotidiano.it, è dello stesso giornalista, che continuerà ad avere un ruolo in, al momento non specificato. Non un divorzio, quindi, come quello da Maurizio Belpietro e Paolo Del Debbio, due programmi di Rete 4, dei quali si occupava proprioche nei giorni seguenti all’addio dei due conduttori era stato a sua volta ...