Maxi blitz antidroga a Potenza | 36 misure cautaleri

Fiumi di droga sulla Campania : Maxi blitz dei carabinieri - 18 arresti : Dalle prime ore della mattina, è in corso una vasta operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Salerno. Circa duecento militari, con...

Roma - Maxi blitz del primo maggio : arresti per spaccio - ricettazione e furto : spaccio di stupefacenti, furto e scippo: sono queste le principali accuse che pendono su 30 persone, in gran parte straniere, arrestate ieri dai carabinieri di Roma in occasione di una maxi retata di controlli per il primo maggio.I militari dell'Arma hanno scatenato diversi blitz sia nelle zone circostanti piazza San Giovanni, storica sede del "concertone", sia negli aeroporti e nelle principali stazioni ferroviarie della Città Eterna, ma anche ...

Camorra - droga e riciclaggio : Maxi blitz a Napoli - più di 50 arresti : È in corso un'operazione da parte del Comando provinciale dei carabinieri che stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Dda nei...

Droga - furti e rapine : Maxi blitz dei carabinieri all'alba : Colpito da una bottigliata alla gola nella notte, ricercato un tunisino 3 Padre poliziotto morto in servizio, a dieci anni riceve la medaglia d'oro al valore civile 4 Circonvenzione di incapace, una ...

Carne e latte - Maxi blitz di Pasqua in Campania : allevamenti abusivi - etichette false - cibo senza tracciabilità : Durante la settimana precedente la Pasqua i carabinieri forestali hanno svolto controlli straordinari in allevamenti di ovini e caprini in tutta la Campania. in provincia di napoli sono state...

Operazione Bruno/ Video - Maxi blitz della polizia : frodi su internet - e clonazione di carte di credito : Operazione Bruno, Video, maxi blitz della polizia: frodi su internet e clonazione di carte di credito. Sgominata una banda che operava sia in Italia quanto in Romania: ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 11:49:00 GMT)

Abusi sessuali in scuola materna - arrestato maestro 25enne; Roma - Maxi-blitz dei vigili contro abusivi : Per l'assessore capitolino allo Sport, Daniele Frongia, si tratta 'di una gara storica'. 27 marzo 2018 Redazione

Maxi blitz al rione Moscarella di Castellammare : sequestrati hashish e marijuana : I carabinieri della compagnia di Castellammare, del nucleo investigativo di Torre Annunziata, del nucleo cinofili di Sarno del nucleo elicotteristi di Pontecagnano e del reggimento Campania sono stati ...

Roma - Maxi blitz al Tiburtino : 39 arresti per droga - armi e estorsioni : Disarticolata a Terni una rete di spaccio multietnica, a Ragusa sequestrati 330 chili di marijuana nascosti in un camion - maxi operazione antidroga a Roma dove 39 persone sono finite in manette con l'...

Maxi blitz antidroga a Roma - 39 arresti : ANSA, - Roma, 08 MAR - Maxi operazione antidroga dei carabinieri a Roma. 39 gli arrestati accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, armi ed estorsioni,...

Maxi blitz antidroga a Roma : 39 persone arrestate nella Capitale - : I carabinieri hanno smantellato un'organizzazione dedita a estorsioni, traffico di stupefacenti e armi. L'associazione usava metodi "mafiosi" per il controllo delle piazze di Tivoli e Guidonia, tra ...

Maxi blitz antidroga a Roma : 39 persone arrestate nella Capitale : Maxi blitz antidroga a Roma: 39 persone arrestate nella Capitale I carabinieri hanno smantellato un’organizzazione dedita a estorsioni, traffico di stupefacenti e armi. L’associazione usava metodi “mafiosi” per il controllo delle piazze di Tivoli e Guidonia, tra cui pestaggi e minacce contro “concorrenti” e ...

Armi facili nel Napoletano : Maxi blitz e dieci fucili sequestrati : I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno svolto decine di controlli in tutto il territorio di competenza: 13 i soggetti diffidati perché sprovvisti delle certificazioni mediche ...

Traffico di droga da Colombia e Olanda : Maxi blitz della polizia - 17 arresti al Bronx : Dalle prime ore di questa mattina, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, cento poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito 17 ordinanze di custodia cautelare in carcere...