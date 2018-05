Max Curse of the Brotherood | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di venerdì 4 maggio 2018) Dopo il lancio su Xbox One, Xbox 360, PC e PS4, Maxof thearriva anche su Nintendo Switch, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Maxof theMax: Theof Brotherhood può essere considerato un vero e proprio reboot per la serie, al punto tale che non vi sono legami con Max and the Magic Marker, nonostante ilsia grossomodo lo stesso. Nel gioco vestiamo appunto i panni di Max, dotato di un pennarellone che gli permette di interagire con il mondo di gioco, disegnando elementi per superare gli ostacoli ambientali. L’avventura inizia quando Max apre per errore un portale verso una dimensione alternativa, il quale risucchia il suo povero fratello. Senza indugiare Max si getta nel ...