Matteo Salvini è pronto ad andare in aula per chiedere la fiducia

Matteo Salvini - la risposta a Lodo Guenzi che non lo sopporta : 'Me ne farò una ragione' : Al cantante degli Stato sociale, Lodo Guenzi , Matteo Salvini proprio non piace. Niente di nuovo a dirla tutta dal conduttore del Concertone del Primo maggio che, nel caso interessi a qualcuno, si ...

Giancarlo Giorgetti e Ignazio La Russa - il colloquio privato : 'Come devi fare per mandare Matteo Salvini al governo' : 'devi dire a Matteo Salvini di chiedere l'incarico pieno'. A parlare è Ignazio La Russa e il destinatario del consiglio è il numero uno della Lega, Giancarlo Giorgetti . Il braccio destro del ...

Matteo Renzi - il brutto sospetto su Sergio Mattarella e Matteo Salvini : 'Ma perché il Quirinale...' : La domanda che gira in queste ore nei Palazzi romani è: 'Ma Matteo Salvini ha davvero qualcosa in mano?'. La risposta, spiega Augusto Minzolini sul Giornale , in realtà la conoscono solo il leader ...

Governo - Antonio Tajani 'rilancia' Matteo Salvini : 'Un politico per contare in Ue' : Sono partite che vanno giocate dalla politica con una presenza forte a Bruxelles, non vanno seguite con la mano sinistra: il diavolo si nasconde sempre nei dettagli. C'e' bisogno di un Governo ...

Matteo Salvini - 'o la va o la spacca' : governo da solo - vince la linea di Giorgia Meloni : I retroscena su Matteo Salvini si sprecano. Il Corriere della Sera riferisce di estremi tentativi per convincere Luigi Di Maio a fare un governo, ma la linea dominante è che stavolta il leader della ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : 'Chi parla di soldi alla Lega sarà querelato' : 'Le mie sono scelte politiche dettate unicamente dalla coerenza, dalla lealtà e dal rispetto del voto degli italiani. Chiunque parli di soldi, prestiti, fideiussioni, regali e ricatti inesistenti a me ...

Matteo Salvini - il sondaggista Weber di Ixè : 'Inversione di tendenza' - la Lega si sta mangiando Silvio Berlusconi : La Lega si sta mangiando Forza Italia , e per tutto questo 'renderà Matteo Salvini molto più generoso con Silvio Berlusconi '. Secondo Roberto Weber , sondaggista e presidente dell'istituto Ixè , ...

Paolo Liguori stronca Matteo Salvini : 'Andiamo a governare? Solo slogan - in pieno stile Rovazzi' : ' Matteo Salvini che dice andiamo a governare? E' uno slogan, è puro Rovazzi andiamo a governare ma così non si governa'. Paolo Liguori , direttore di Tgcom24 , ospite di Tiziana Panella a Tagadà , su ...

Matteo Salvini : premio di maggioranza a chi ottiene un voto in più : Ha chiesto a Mattarella , che deciderà domani, di avere il preincarico per formare un governo. Ma Matteo Salvini, al tempo stesso, non esclude il ritorno alle urne. E stoppa sul nascere qualsiasi ...

Salvini - il Matteo miracoloso con la ruspa per cambiare il mondo (e la legge elettorale) : Se il primo Matteo usa la lingua come fosse un revolver, e ogni volta che parla distrugge, e gli italiani sono stufi oramai di ascoltarlo, questo secondo Matteo è capace di spiegare che con la ruspa si costruisce il nuovo mondo. Ieri il miracolo si è ripetuto: Matteo vuole il pre-incarico. Non un incarico vero e proprio, ma un’ultima finzione. E invece di sembrare un Arnaldo Forlani con la barba, è parso il giusto che aggiusta ...

Lega - Matteo Salvini arrivato a Genova : : Il sindaco Marco Bucci lo ha accolto con una battuta: «Non è pioggia, è irrigazione gratuita e continua» |

Elsa Fornero : 'Preoccupata da un governo di Matteo Salvini'. Il leghista Fedriga la umilia : 'Fai bene - perché...' : 'Cara Elsa Fornero , fai bene a preoccuparti'. Il leghista Massimiliano Fedriga liquida così l'entrata a gamba tesa della ex ministra del Welfare che intervistata da Massimo Giannini a Circo Massimo , ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il grave errore. Roberto D'Alimonte : 'Se si vota così - loro non vincono e l'Italia...' : Se il Movimento 5 Stelle non accetterà l'offerta della Lega , governo politico o 'governo breve' per rifare la legge elettorale, il rischio concreto è che si torni a votare molto presto, probabilmente ...

Governo - Matteo Salvini : “Disponibile a un preincarico. Si ragiona con M5s o si vota. No a esecutivo istituzionale” : No a un Governo “istituzionale” perché significherebbe “stare insieme per fare nulla”. E mai “con la sinistra e il Pd”: “Si ragiona con i 5 Stelle o altrimenti c’è il voto”, anche se il M5s deve tornare “con i piedi per terra”. Matteo Salvini resta sulle posizioni già espresse prima del naufragio della seconda opzione sondata dal presidente della Repubblica e rilancia quando gli ...